Exfuncionario criticó dichos de Milei: "Un día negro para la política exterior"

Guillermo Carmona, ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, consideró que el reciente discurso del presidente Javier Milei representa un "día negro para la política exterior argentina y para la causa de Malvinas". En una entrevista con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Carmona expresó su preocupación por la mención del derecho de autodeterminación de los isleños, afirmando que esto "significa terminar" con la cuestión Malvinas y "conceder lo que los británicos siempre han querido".

"Como argentinos hay cuestiones fundamentales que no podemos dejar de observar, no nos pueden dejar de preocupar, no podemos dejar de cuestionar", señaló Carmona, quien enfatizó que la reacción no solo proviene de la oposición, sino también de sectores del oficialismo y de la sociedad.

El exfuncionario cuestionó si el Presidente actuó "a propósito" o si es "un ignorante" de la situación. "No hay discurso del Presidente, sea quien sea, que no pase por la supervisión de la Cancillería", explicó, sugiriendo que el discurso de Milei fue revisado y aprobado o, en su defecto, ignorado por la Cancillería.

Carmona también mencionó que el actual canciller, quien carece de experiencia en relaciones exteriores, ha generado preocupación. "El canciller este no sabe ni qué premio le van a dar al Presidente", criticó, y añadió que el Gobierno parece estar "entregando sistemáticamente soberanía nacional".

Sobre la postura de Milei respecto a Malvinas, Carmona afirmó: "Lo que ha pasado es que Milei dijo que la decisión de 1.500 personas en Malvinas es más importante que la voluntad de 47 millones de argentinos". Esto, según él, refleja un alineamiento con intereses de potencias extranjeras, en particular Gran Bretaña.

El exsecretario concluyó que "estamos ante un Gobierno que está entregando sistemáticamente soberanía nacional", advirtiendo que la política exterior del país no puede ser subordinada a la de otros. "Con Malvinas no se jode", enfatizó Carmona, subrayando la importancia de mantener una postura firme en la defensa de la soberanía argentina.