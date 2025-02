Edil ratificó sus dichos: "Cuando uno dice 'marrón' habla de cómo es por dentro"

El concejal de Mar de Ajó, Sergio Santana, generó una fuerte controversia al referirse al turismo en la costa argentina como "turismo marrón". Sus dichos llegaron en redes sociales tras advertir "un aumento de la violencia y la falta de consideración en espacios públicos", lo que afecta la experiencia de las familias que visitan la costa.

En diálogo con Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, el edil mencionó que su comentario generó una fuerte repercusión, pero que aún así recibió mensajes de apoyo. "Lamentablemente, en Argentina estamos perdiendo el respeto y la empatía hacia los demás", sostuvo. Además, criticó la situación de la costa, donde se han registrado peleas y conflictos entre vendedores ambulantes y cuidacoches, así como el uso excesivo de música alta en las playas.

Sobre las implicaciones de sus declaraciones, Santana aseguró que no enfrentó problemas institucionales. En tanto, reconoció que su comentario puede ser interpretado como racista, pero aclaró que su intención era criticar actitudes y comportamientos, no a personas en particular. "No soy racista, he viajado por toda Latinoamérica y amo a la gente de color", planteó.

"Tengo parientes así y no voy a andar ahondando en mi familia, pero tengo así y somos todos iguales", remarcó. Y añadió: "Cuando uno dice 'negro de M, o negro, o marrón, o lenteja, o cartón, que están diciendo mucho, o brownies', para hacerlo más fino, lo dice lo que es la persona por dentro, el color no tiene nada que ver".