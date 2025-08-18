Desde septiembre la policía de Rosario y Santa Fe portará pistolas Taser
Serán rotadas entre los efectivos y se desplegarán en las calles de las ciudades más importantes de la provincia. Armando Faraoni, subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Seguridad, dio detalles al respecto.
18/08/2025 | 09:57Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Las pistolas Taser comenzarán a usarse en Santa Fe.
Audio. Santa Fe capacita a la Policía para el uso de las pistolas Taser
La ciudad de Rosario se prepara para la implementación de 100 armas Taser que comenzarán a utilizarse en septiembre. Estas armas, que no estarán disponibles de manera continua para los efectivos policiales, se irán rotando en la calle y tienen un impacto de 50 mil voltios, causando un estado de inconsciencia en la persona afectada durante cinco a seis segundos.
Faraoni adelantó que “para el mes de septiembre van a estar ya desplegadas en la calle, principalmente en Rosario y en Santa Fe, y quizás en algunas otras ciudades importantes de la provincia”.
FOTO: Las simulaciones y prácticas de la Policía con las pistolas Taser.
Armando Faraoni, subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Seguridad, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, que los oficiales están recibiendo capacitación en el uso de estas armas. “Los muchachos iniciaron la capacitación aquellos que van a transmitir el conocimiento a los operadores. Esta capacitación consiste en dos etapas: una teórica y otra práctica”, detalló.
La fase teórica incluye el manejo de las características tecnológicas del Taser, que cuenta con giroscopios y mira láser, además de una plataforma que registra toda la información. “El arma eléctrica también requiere mantenimiento, donde hay que enchufarla y actualizar el software”, añadió Faraoni.
En la parte práctica, los oficiales entrenan disparando a siluetas y practicando el cambio entre el arma de fuego y el Taser. “Se les hace un disparo a los instructores para que vivan la experiencia de recibir la corriente eléctrica y así generar responsabilidad sobre su uso”, comentó Faraoni.
Las armas Taser se utilizarán no solo en situaciones de riesgo, sino también en eventos deportivos para controlar multitudes. “Se puede utilizar para disipar situaciones conflictivas, algo que antes se hacía con lacrimógenos”, concluyó el subsecretario.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué se implementará en Rosario? Se implementarán 100 armas Taser en septiembre.
¿Quién explicó el uso de las Taser? Armando Faraoni, subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Seguridad.
¿Cuándo comenzará la capacitación? La capacitación ya ha comenzado para los oficiales que transmitirán el conocimiento.
¿Dónde se utilizarán las armas Taser? En Rosario y en eventos deportivos para controlar multitudes.
¿Por qué se utilizan las Taser? Para disipar situaciones conflictivas y en situaciones de riesgo.