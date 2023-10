Creó un club de hombres que tienen coches fúnebres: "Tengo humor negro"

Aldo Lencina tiene 34 años y hace un tiempo dio un llamativo paso en su vida: fundó el club de hombres que tienen coches fúnebres.

“En el club cuando nos juntamos tenemos seis o siete autos. Esto surgió en 2012. Yo tengo un Ford Fairlane color negro. Es la carrosa. Es un club abierto para todos los que quieran participar”, contó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Cuando lo compré vivía con mis padres. A mi vieja le bajó la presión, mi papá me dijo que o me iba yo, el auto o los dos”, recordó, y contó: “La gente generalmente reacciona con recuerdos, como algo malo. A mí me causa gracia la reacción de algunas personas. Tengo humor negro”.

Aldo dijo que hace un tiempo lo llamaron para una cargada. “Hubo una contratación de gente de River, para reírnos de Boca”, comentó, y sobre las supersticiones, indicó: “A mí nunca me pasó nada”.