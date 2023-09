Un voraz incendio en una playa de autos de Mendoza dejó 40 familias evacuadas

Unas 40 familias fueron evacuadas de barrios de la periferia de la capital de Mendoza, aunque no se registraron víctimas, luego de un incendio que se originó este sábado en un parque automotor de infractores por el que debieron intervenir diez dotaciones de bomberos, Defensa Civil y la policía.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 3 en la playa San Agustín, donde se depositan los automóviles infractores de tránsito, secuestrados y abandonados, en momentos en que el viento Zonda alcanzaba los 60 km/h.

Por razones que se tratan de establecer se declaró un incendio que abarcó el predio, cuyo humo alcanzó los 400 metros de altura y derivó en la evacuación de los barrios que lo rodean, indicaron las fuentes.

De las primeras pericias surgió que un llamado a la línea de emergencia alertó sobre el fuego en el predio, por lo que se envió un móvil policial hasta el lugar que constató lo que ocurría y dio aviso al personal de bomberos voluntarios de la capital provincial.

Noticias Impactante incendio en una playa de autos en Mendoza Video

Una vez allí, los bomberos detectaron que el incendio había comenzado en el sector del predio que le corresponde a la policía provincial, sobre una superficie de unos 150 metros, donde se depositan los vehículos siniestrados en otros hechos.

A este escenario se sumó la presencia del viento Zonda, que alimentó el fuego, por lo que dieron intervención a más dotaciones de bomberos de Godoy Cruz y Guaymallén.

Además, se sumó personal de Defensa Civil debido a que por las ráfagas del viento el fuego cambiaba de dirección poniendo en riesgo las viviendas cercanas, lo que derivó en la evacuación preventiva del barrio Alto Mendoza.

Asimismo, se dispuso un puesto de Comando coordinado por el ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Levrino; Defensa Civil, Guardaparques y ambulancias de Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

Cerca de las 9 las llamas fueron controladas y extinguidas, aunque este mediodía continuaba la evaluación y control para que no se regeneren.

El ministro de Seguridad dijo que el incendio "ya fue sofocado", indicó que "afectó a todos los vehículos de la playa San Agustín" y precisó que se originó "en la madrugada cuando había vientos de hasta 60 kilómetros por hora".

Por su parte, Defensa Civil trasladó a las familias evacuadas a diversos establecimientos de la zona.

Los investigadores comenzaron las pericias para determinar la causa del foco ígneo. Lleva adelante la instrucción la fiscalía de jurisdicción.

