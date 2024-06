Con la Ley Bases aprobada, ¿quiénes pagarán Ganancias y Bienes Personales?

El tributarista César Litvin explicó las principales modificaciones impositivas y tributarias que surgirán a partir de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso de la Nación.

“Hay varias herramientas –comenzó Litvin en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario-. Una es la moratoria, que permite regularizar las deudas tributarias, previsionales y aduaneras al 31 de marzo de 2024. Hay una quita de intereses del 70 por ciento y una quita de multas del 100 por ciento. Servirá para pymes que estaban muy complicadas”.

Además, repasó:

Bienes Personales: “Es una buena reforma. Cada vez más gente pagaba. El mínimo era de 27 millones de pesos, cualquiera con un auto lo pagaba. La reforma eleva el mínimo no imponible a 100 millones de pesos. Muchos dejarán de pagar este impuesto. Esto beneficia a gente que no estaba en condiciones de pagar este impuesto. Volverán los que se fueron”.

Impuesto las Ganancias: “Es más polémico. El mínimo no imponible para casados con dos hijos 2.700.000 pesos mensuales, para solteros 1.800.000 pesos. La alícuota es progresiva, pero leve. Empieza en el 5 por ciento, con varios escalones para llegar al 35 por ciento”.

Blanqueo: “Permite regularizar plata negra, no sucia. Hay que demostrar que el dinero proviene de actividades lícitas. El lavado de dinero no se perdona, esto es para dinero negro pero proveniente de operaciones lícitas. Hasta 100 mil dólares no tiene costo el blanqueo. Al Estado le servirá esto por la recaudación y el movimiento de la economía”.