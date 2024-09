Comenzó la vacunación contra el dengue en Rosario

Este viernes comenzó la vacunación provincial contra el dengue en Rosario, enfocándose en jóvenes de entre 15 y 19 años. El Centro de Salud Santa María Josefa Rosello, ubicado en Rivarola 7500, es uno de los puntos donde se lleva a cabo esta iniciativa.

Allí, el secretario provincial de Cooperación, Cristian Cunha, y la secretaria de Salud, Andrea Uboldi, explicaron la decisión de vacunar a este grupo etario. “El mosquito no tiene fronteras, y por eso se trabajó sobre esta incidencia entre 15 y 19 años”, destacó Cunha en contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

La vacunación es relevante tanto para quienes ya han tenido dengue como para quienes no, ya que “el 75% de los casos de dengue no tienen síntomas”, lo que complica la identificación de la enfermedad. “Es probable que la mayoría de estos chicos ya la hayan tenido, aunque no hayan presentado sintomatología”, agregó Uboldi.

La campaña se extenderá en una segunda etapa a jóvenes de entre 20 y 39 años, incluyendo a personal de servicios esenciales como la policía y los bomberos. “La vacunación tiene el efecto requerido a partir de los 30 días de dada la segunda dosis”, concluyó Cunha.