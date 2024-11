Cococcioni, sobre el caso Nocelli: "No puede estar un día más preso"

Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, destacó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que anuló la condena al policía Luciano Nocelli, sentenciado a 25 años de prisión por matar a dos motochorros en un enfrentamiento armado que tuvo lugar en 27 de Febrero y Buenos Aires en 2019.

“Es una excelente noticia la anulación de la condena. Habrá una nueva sentencia y un nuevo juzgamiento. Nocelli debe esperar en libertad. Inmediatamente deben ordenar su libertad, no puede estar un día más preso”, dijo Cococcioni a Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Nunca ocultamos nuestra preocupación por el caso, de hecho fue el caso testigo que inspiró la reforma introducida en el juicio por jurados. Juzgado por 12 ciudadanos, Nocelli nunca hubiera sido condenado. La valoración social no siempre coincide con lo jurídico”, dijo, y resaltó: “Si la solución judicial no se daba íbamos a ir por una política, que era el indulto. Nocelli no podía pasar una Navidad más preso”.

“Debe estar en libertad. Si se resuelve revocar la condena, se abren otras posibilidades. Si acaba absuelto, será una reparación histórica. Habrá que devolverle varias cosas, y hasta darle una disculpa pública. Seremos los primeros en activar los protocolos administrativos para reincorporarlo a la Policía de Santa Fe. La sentencia impactará en toda la fuerza”, informó.

“La anulación tiene que ver con la fundamentación de la sentencia, basada en una errónea valoración de la prueba. Pensamos armar una capacitación para operadores judiciales sobre manejo de armas de fuego. No es lo mismo el que estuvo que el que no estuvo en una situación táctica. Son valoraciones complejas, con margen de error”, agregó el funcionario.

Acerca del aviso de Javier Milei sobre el cambio de género en la cárcel, Cococcioni evaluó: “Vamos a leer la normativa, en el Servicio Penitenciario Federal tenían menos herramientas que nosotros”.

Y en torno a la seguridad en el próximo partido de Rosario Central frente a Racing –el primero de local tras el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte-, explicó: “Se van a reajustar los protocolos para garantizar la seguridad”.