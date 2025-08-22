Caren Tepp, en Cadena 3: "La lista del gobernador es una estafa electoral"

Caren Tepp, candidata a diputada nacional del peronismo por Santa Fe, visitó el estudio de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y brindó una extensa entrevista de cara a las elecciones de octubre.

La fusión Ciudad Futura-PJ. “Hay más de 10 partidos que conforman nuestro espacio. Buscamos unidad, pero con renovación política. En ese escenario Ciudad Futura tomó un rol protagónico. Nos tocó con Juan en la convencional y me tocará a mí ahora. No es un proyecto que solo se opone a los gobiernos actuales, que están generando un gran malestar en una mayoría silenciosa. El no ir a votar pone en riesgo la democracia”.

Críticas a Milei. “Entendemos que nos está gobernando Milei. Si no hacemos fuerza común, se llevan puesta la democracia y la vida en sociedad. Esto va más allá de las diferencias en política económica. Este gobierno opera con crueldad e insensibilidad, rompe los lazos sociales”.

Explicación de unidad. “La unidad por si sola no avanza, por eso somos críticos del gobierno del Frente de Todos. La renovación es en el marco de un proceso. Rossi no es renovación, es la expresión de un espacio político que tuvo coherencia política, eso para mí tiene valor. Vamos a votar en contra de todas las políticas de Milei”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Críticas a Pullaro y elección en la provincia. “La lista del gobernador es una estafa electoral. En primer lugar está alguien del PRO, que vota todo a favor de Milei, y en segundo lugar el socialismo, que vota todo en contra. En Santa Fe será un escenario de tercios. Queremos empezar a construir el futuro, por eso me entusiasma debatir en el Congreso. Tenemos la convicción de ganar estas elecciones. Y en 2027 ganaremos las elecciones en Rosario con Juan Monteverde”.

Tenso cierre de listas. “Queríamos que Toniolli encabece la lista en este proceso. Queríamos la mayor unidad posible en la lista. El camino común no se rompió, no hay ruptura. Ya lo convocamos para la campaña. Los nombres propios deben estar en función de la política. Esto a la gente no le importa. Discutimos más el puterío de los políticos que los problemas de la gente”.

Entrevista de Alberto Lotuf y Hernán Funes.