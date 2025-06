Monteverde dijo que Cristina lo llamó y marcó: "Vamos a ganar Rosario en 2027"

Juan Monteverde, ganador de las elecciones en Rosario con el sello peronista y su espacio, Ciudad Futura, visitó el estudio de Cadena 3 Rosario y habló en Siempre Juntos.

“Esto no es lanzar la candidatura, la gente nos conoce, venimos muy de abajo. Militamos, estuvimos en los barrios, nos acercamos después a partidos políticos. En Rosario hace mucho que gobierna el mismo frente, llego el tiempo de un cambio. Si gobiernan las minorías es porque las mayorías están divididas. La gente cada vez trabaja más y siente que cada vez tiene menos. Esa mayoría no es de un solo partido e ideología. Por eso buscamos un espacio donde hay de todo, que es lo más parecido a nuestra gente. Por eso todos mis adversarios se pusieron de acuerdo de que los problemas de rosario son por nuestra culpa, y nosotros jamás gobernamos. Nos etiquetan de kirchneristas”, manifestó.

“No vengo de formación peronista, empecé en los barrios con un movimiento social. Pero si seguíamos compitiendo con los que piensan parecido perdemos. Esto no es un frente anti para ganarle a alguien. Tenemos proyectos por fuera del Estado y del gobierno que funcionan en la ciudad. Estamos gobernados por gente que nunca trabajó, y eso no es un ataque personal”, explicó.

Sobre sus coincidencias políticas, Monteverde sostuvo: “Héctor Cavallero tenía una frase y decía que hay que decidir si seguir con el pequeño arroyito puro, pero la fuerza es esa, o animarse a las aguas caudalosas. La clave es no convertirse en otra cosa, se puede construir un espacio político en el que nadie se convierte en otra cosa. Me siento parte de lo que hizo el socialismo en sus inicios. Siempre estuvimos enfrentados, pero cuando Binner planteó un centro de salud en cada barrio y lo hizo. Esa política hoy sería tildada de utópica. Reivindico esa política socialista, hay una necesidad y un derecho, como decía Evita”.

Además, expresó: “Vamos a ganar la ciudad en 2027, con una fuerza amplia, plural y diversa. Falta más gente, hubo dos candidatos peronistas que fueron por fuera, sino ganábamos por más puntos. Acá gobiernan hace 40 años los mismos, en otras provincias por eso se habla de feudalismo. No hay ganas ni ideas, la alternancia siempre es positiva. La unidad por la unidad nos llevó al fracaso, pasó con Alberto Fernández. Nosotros proponemos renovación, de ideas y prácticas. Debemos gobernar con el protagonismo de los vecinos. Basta de campañas cada dos años. En Rosario me censuraron por pedido del intendente”.

Sobre la ciudad, dijo que la Municipalidad gasta 10 mil dólares diarios en publicidad y señaló: “Con la mayoría parlamentaria Javkin dejó de dialogar y se subió al autoritarismo del Gobierno nacional. Se censura y persigue al que piensa distinto. El sábado le escribí al intendente. La ciudad va a cambiar en dos años, pero la gente no puede esperar dos años. Mintieron diciendo que yo respondo a tal o cual, con mentiras por las redes”.

Y reveló: “Después de las elecciones Cristina me llamó. Fue una charla no tanto por la coyuntura. Hablamos de la crisis de la representación, porque la mitad de la gente no fue a votar. Coincidimos en discutir desde la política lo que se hizo mal. Fue una discusión más profunda que coyuntural. Con Grabois hace dos años no hablo, tenemos diferencias. Massa es una persona muy inteligente”.

Entrevista de Alberto Lotuf y Hernán Funes.