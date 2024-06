Cardiólogo argentino fue premiado entre los Siete Sabios de la Década de Oro

El médico rosarino Federico Benetti fue reconocido como uno de los siete sabios de la década de oro de la cirugía cardiovascular. Esta distinción, otorgada por sus aportes científicos y su sabiduría, es la primera vez que se concede en la historia de la medicina. El reconocimiento fue formalizado el 28 de mayo en el antiguo parlamento griego de Atenas.

Benetti, con 52 años de profesión, es un pionero en la cirugía coronaria y cardíaca. Posee 27 patentes de invención registradas en los Estados Unidos y es el único cirujano cardíaco del mundo que cuenta con dos patentes para técnicas quirúrgicas del corazón. Una de estas técnicas es conocida como Midcat. Con la restante, el Dr. Benetti fue el primero en realizar una cirugía coronaria ambulatoria del mundo.

En diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Benetti dijo que el reconocimiento recibido fue “muy fuerte, muy lindo”, para luego lamentar las dificultades que enfrenta su fundación en Rosario debido a problemas financieros y dijo que “está parada". "Me gustaría que el mundo pase por Rosario y no tener que andar abriendo centros por todos lados", añadió.

“Yo me cansé de pedir. Hay mil maneras de buscar los recursos, lo que pasa es que a los 76 años me tengo que concentrar estrictamente en la parte técnica porque no me puedo dedicar a la parte administrativa menos ahora que me explotó esto y me explotó la célula de las madres en el buen sentido”, planteó. Y continuó: “Estados Unidos funciona porque tiene un millón de fundaciones, pero vos podés desgravar impuestos, y en la Argentina desgravas nada más que un poquito. No estoy en condiciones en este momento de manejar todo eso, y no me da el tiempo”. “Me es mucho más efectivo poder hacer funcionar esto donde pueda, pero me encantaría que funcione Rosario”, remarcó.

En referencia a su contribución más reciente a la medicina cardiovascular, Benetti explicó: "Hoy está demostrado a 10 años que si uno le hace una operación de bypass convencional...y después le pone stents en las otras arterias, el resultado es igual". Esta técnica menos invasiva, conocida como MINI-OPCAP, permite al paciente ser dado de alta al día siguiente de la operación.

Benetti también habló sobre su trabajo con células madre. "Hicimos un seguimiento a 14 años y tenemos 60 por ciento sobrevida a 6 años en pacientes moribundos que todos estaban muertos antes de un año", dijo. El cirujano contó que sigue apasionado por su trabajo y tiene planes para seguir enseñando sus técnicas quirúrgicas a otros médicos jóvenes.