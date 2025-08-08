En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos Rosario Notas

Canallas viajan a Tucumán: así será el operativo de seguridad para visitantes

La corresponsal de Cadena 3 en la provincia dio detalles de la recepción que tendrán los hinchas rosarinos en el partido frente a Atlético.

08/08/2025 | 11:16Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Hinchas de Rosario Central alentando al Canalla.

  1.

    Audio. Canallas viajan a Tucumán: así será el operativo de seguridad para visitantes

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

Este fin de semana, Tucumán se prepara para recibir a casi tres mil hinchas de Rosario Central en el partido contra Atlético Tucumán. La expectativa es alta, especialmente por la presencia de Ángel Di María, lo que ha generado un gran interés entre los aficionados locales.

Rosalía Cazorla, corresponsal de Cadena 3, informó que "para los hinchas tucumanos no hay entradas disponibles", ya que solo se están vendiendo en Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El estadio José Fierro, con capacidad para 35 mil espectadores, se espera que esté colmado. "Central tiene asignadas 2.740 localidades", destacó Cazorla, quien también mencionó que el operativo de seguridad será significativo, con la participación de 400 policías. Joaquín Girbo, jefe de policía, explicó que "las puertas del estadio se van a abrir a las 16 horas" y que se implementará un sistema de "tribuna segura".

Los hinchas de Rosario Central deberán ingresar al estadio con documento y entrada en mano, ya que "el que no tenga la entrada y el documento no va a ingresar al estadio", advirtió Girbo. Los micros de los visitantes ingresarán por la ruta 34 y serán escoltados hasta el estadio. A su vez, se han establecido restricciones sobre lo que se puede llevar al estadio, como la prohibición de conservadoras y la venta de hielos, debido a problemas de seguridad en el pasado.

En cuanto a los hinchas que deseen quedarse a dormir, Cazorla indicó que "no hay operativos previstos" para alojamiento, aunque se estima que no habrá incidentes, ya que es la primera vez que se permite el ingreso de público visitante en Tucumán desde hace tiempo.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana? El partido entre Rosario Central y Atlético Tucumán.

¿Quién es un jugador destacado en el partido? Ángel Di María.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? En el estadio José Fierro en Tucumán.

¿Cuándo abrirán las puertas del estadio? A las 16 horas.

¿Por qué no hay entradas disponibles para los hinchas tucumanos? Porque solo se están vendiendo en Rosario.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho