Canallas viajan a Tucumán: así será el operativo de seguridad para visitantes

Este fin de semana, Tucumán se prepara para recibir a casi tres mil hinchas de Rosario Central en el partido contra Atlético Tucumán. La expectativa es alta, especialmente por la presencia de Ángel Di María, lo que ha generado un gran interés entre los aficionados locales.

Rosalía Cazorla, corresponsal de Cadena 3, informó que "para los hinchas tucumanos no hay entradas disponibles", ya que solo se están vendiendo en Rosario.

El estadio José Fierro, con capacidad para 35 mil espectadores, se espera que esté colmado. "Central tiene asignadas 2.740 localidades", destacó Cazorla, quien también mencionó que el operativo de seguridad será significativo, con la participación de 400 policías. Joaquín Girbo, jefe de policía, explicó que "las puertas del estadio se van a abrir a las 16 horas" y que se implementará un sistema de "tribuna segura".

Los hinchas de Rosario Central deberán ingresar al estadio con documento y entrada en mano, ya que "el que no tenga la entrada y el documento no va a ingresar al estadio", advirtió Girbo. Los micros de los visitantes ingresarán por la ruta 34 y serán escoltados hasta el estadio. A su vez, se han establecido restricciones sobre lo que se puede llevar al estadio, como la prohibición de conservadoras y la venta de hielos, debido a problemas de seguridad en el pasado.

En cuanto a los hinchas que deseen quedarse a dormir, Cazorla indicó que "no hay operativos previstos" para alojamiento, aunque se estima que no habrá incidentes, ya que es la primera vez que se permite el ingreso de público visitante en Tucumán desde hace tiempo.