Brilloni: "Llama la atención la cantidad de armas que se incautan"

Claudio Brilloni, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y se refirió a la cantidad de armas que secuestran en operativos.

“Si bien se producen hechos delictivos, es cierto que todos los días la policía está incautando armas y drogas. Lo que llama la atención es la cantidad de armas que se incautan. Hay calibre 38, 32, 22. Pero la mayoría son las de calibre 9 milímetros, las que usan las fuerzas de seguridad. Cuando solicitamos la titularidad de las armas, la mayoría son de civiles, que las pierden, las alquilan”, indicó.

Por otro lado, sobre el presunto motín ocurrido en la Comisaría 2° este martes a las 23, explicó: “Estuve chequeando. No hubo incendios, colocaron los colchones contra las rejas de la celda. No querían ser trasladados, pero había sobrepoblación. Los presos deben estar en condiciones dignas, pero no querían ser trasladados. Amenazaron con quemar los colchones, pero la policía controlo la situación”.