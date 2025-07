Aseguran que por demoras en obras "bajaron 40% las ventas" en Rondeau

Los vecinos y comerciantes de boulevard Rondeau expresan su preocupación por las demoras en las obras de bacheo y repavimentación que se llevan a cabo desde hace tres meses. La obra, que abarca desde Maestro Massa hasta David Peña, afecta el tránsito de colectivos y la recolección de residuos en la zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Daniel, un comerciante de Rondeau al 4200, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y describió la situación: "La mayoría de todos los comerciantes ha visto una baja en las ventas del 40%. A nadie le importa si el comerciante tiene trabajo o no". Además, señaló que la falta de paradas de colectivos ha obligado a los usuarios a caminar entre 4 y 5 cuadras para poder tomar el transporte público, ya que los colectivos no paran en la zona afectada.

La situación se agrava con la acumulación de basura en las calles, ya que el camión de la basura no puede ingresar debido a las obras. "He hecho reclamos por la basura, no la vienen a levantar. Las calles están todas detonadas y abandonadas", añadió Daniel, quien criticó la falta de atención de las autoridades responsables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los comerciantes de la zona sienten que las obras, aunque necesarias, no se están gestionando de manera adecuada. "Entiendo que queremos el progreso, me parece bárbaro la obra, pero debe diagramarse de una manera que no perjudique al frentista", concluyó.

Informe de Juan Cruz Albergoli.