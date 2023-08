Armerías aclaran: "No vendemos picanas, sí gas pimienta"

Tomas Rapelli, dueño de la armería "Rapelli", explicó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, que no están autorizados para vender picanas.

“No hay autorización específica sobre eso, por ende no está permitido. No vendemos picanas”, aclaró, y marcó: “Nosotros vendemos gas pimienta, está autorizada la venta y la gente lo lleva. Las mujeres lo llevan mas”.

La aclaración se da en el marco de un local céntrico que vende linternas con picanas y el pedido de regulación que exigió la concejala peronista Fernanda Gigliani.

“Me parece que está bien que tomen cartas en el asunto, hoy venden esas cosas libremente y no debería ser de esa manera”, sostuvo Rapelli.

“La venta de armas es pareja, no aumento por la inseguridad. El público es reducido”, agregó.