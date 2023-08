Schmuck: "No se discute Uber, sí una app obligatoria para taxis y remises"

Este martes los taxistas amenazaron con un paro porque denunciaron que el municipio no controla el funcionamiento de Uber en la ciudad. En paralelo, hay un proyecto para regular el uso de una aplicación obligatoria para taxis y remises de la ciudad.

María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal, se refirió al debate que se viene y aclaró: “No se va a discutir Uber. Yo planteé la regulación hace tres años. Sí se va a discutir la aplicación obligatoria para taxis y remises”.

“Hoy Uber es ilegal, mal que me pese, no hay consenso para regularizarlo. Eso no está en debate, sí lo están las aplicaciones obligatorias para taxis y remises. Eso mejoraría la calidad del servicio”, aseguró la edila oficialista en contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3.

En ese sentido, destacó que “Movi Taxi y She Taxi son aplicaciones” y dijo que la normativa que quieren discutir ahora “establece estándares de calidad y requisitos”.