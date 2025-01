Apagón en Rosario: "Si la EPE hubiera tenido todo en orden no se cortaba la luz"

El jueves de la semana pasada Rosario y distintas localidades del sur de Santa Fe se quedaron sin luz por un apagón eléctrico masivo. La falla fue ocasionada por un problema en un transformador de Transener, pero un exfuncionario nacional también responsabilizó a la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) por lo sucedido.

“El corte del otro día fue una falla en un transformador de transporte, pero si la EPE hubiera tenido todo en orden, con sistemas de protección adecuados, la luz no se hubiera cortado como se cortó. Sin fallas en Transener, no hubiera habido problemas. No reaccionó bien el sistema redistribución porque no se han hecho inversiones”, precisó Emilio Apud, exsecretario de Energía de la Nación, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

En tanto, se refirió a la energía disponible y manifestó: “Con lo que se le compra a Brasil y el buen estado de las represas hidroeléctricas por las lluvias se llega a cubrir el pico, pero un sistema confiable necesita un 15 por ciento de reserva. Y en transporta también estamos en el límite”.

Por otro lado, Apud agregó: “Si la gente paga como en Noruega y hay cortes, el Gobierno perderá adhesiones. Hay que recuperar el sistema eléctrico lo antes posible, no se justifican postergaciones”.