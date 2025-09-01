En vivo

Deportes

Se confirmó quiénes serán los artistas de los shows en Argentina vs. Venezuela

La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano fueron los elegidos para dar fiesta al duelo entre la "Albiceleste" y la "Vinotinto".

01/09/2025 | 18:40Redacción Cadena 3

FOTO: Se confirmó quienes serán los artistas encargados de los shows en Argentina vs. Venezuela.

El próximo 4 de septiembre, en la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección argentina recibirá a Venezuela en el estadio Monumental y la previa estará acompañada de música y una increíble fiesta.

A través de la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se confirmó que se presentarán tres shows en vivo para los hinchas: La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, quienes serán los encargados de animar la jornada desde temprano.

Por ello, se recomienda al público llegar con tiempo al estadio monumental, al menos dos horas antes, para poder disfrutar de los espectáculos antes del inicio del encuentro que marcará el final del capitán Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas.

Con entradas agotadas y un Monumental colmado, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir firme en su camino hacia la Copa del Mundo 2026, en lo que será un partido emotivo para los hinchas argentinos y el jugador del Inter Miami.

Cómo será el canje de entradas

El retiro de las entradas será en el estadio Monumental en los siguientes días y horarios:

  • Martes 02/09: todos los sectores, de 9 a 15 hs.
  • Miércoles 03/09: todos los sectores, de 9 a 15 hs.

Además entre la información importante se encuentra que:

  • Menores: a partir de los 3 años deben abonar platea de forma completa.
  • Personas con discapacidad: el ingreso debe gestionarse previamente en www.deportick.com. Quienes no realizaron el trámite y retiraron la entrada con anticipación, no podrán acceder el día del partido.

Lectura rápida

¿Qué es el evento? El evento es un partido de las Eliminatorias Sudamericanas entre Argentina y Venezuela, que contará con shows en vivo.

¿Quiénes se presentan? Los artistas que se presentan son La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano.

¿Cuándo será el partido? El partido se jugará el 4 de septiembre.

¿Dónde se llevará a cabo? Se llevará a cabo en el estadio Monumental.

¿Qué debe hacer el público? Se recomienda llegar al estadio al menos dos horas antes del partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

