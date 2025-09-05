En vivo

El encuentro entre Charly García, Leo Messi, Rodrigo de Paul y "Chiqui" Tapia

El artista y el ovacionado de la noche sellaron su encuentro con una significante foto.

05/09/2025 | 06:30Redacción Cadena 3

FOTO: El encuentro entre Charly García, Leo Messi, Rodrigo de Paul y "Chiqui" Tapia

En una noche colmada de emoción por el último partido de Lionel Messi como parte de la Selección argentina en nuestro país, numerosas estrellas y personajes públicos dieron el presente en el Monumental para presenciar el histórico momento.

Entre ellas, destacó la presencia de la leyenda del rock Charly García, quien disfrutó de la victoria de Argentina desde una de las privilegiadas plateas. Durante la noche del jueves, distintas imágenes del músico circularon por las redes sociales.

Una vez finalizado el encuentro entre Argentina-Venezuela, con una gran victoria del Seleccionado, García protagonizó un especial momento junto al ovacionado de la noche y otros jugadores presentes.

Tanta fue la emoción del músico por conocer a Messi, que incluso lo esperó a la salida del Monumental para poder saludarlo de cerca. Por su parte, el futbolista no dudó en parar a estrechar su mano.

Luego de compartir unas palabras, Messi, Rodrigo de Paul y “Chiqui” Tapia sellaron su encuentro con una foto juntos donde se puede apreciar la buena onda entre todos y la emoción del músico.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el Monumental? Se llevó a cabo un partido entre Argentina y Venezuela, siendo el último de Messi en el país.

¿Quiénes estuvieron presentes? Entre los asistentes destacaron Charly García, Messi, Rodrigo de Paul y Chiqui Tapia.

¿Qué hizo Charly García? Disfrutó del partido y esperó para saludar a Messi al finalizar el encuentro.

¿Cuál fue el resultado del partido? Argentina ganó el partido contra Venezuela.

¿Qué imagen se difundió? Se compartió una foto donde Messi, de Paul, Tapia y García aparecen juntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

