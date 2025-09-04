Charly García, presente en el último partido de Messi en el país por los puntos

FOTO: Charly García no quiso perderse el partido de Messi y la selección.

El último partido de eliminatorias en el país de Lionel Messi tuvo un espectador de lujo: Charly García estuvo este jueves a la noche en el estadio “Monumental”.

El legendario músico de rock fue a la cancha de River para ser testigo del encuentro entre Argentina y Venezuela, en el que el astro rosarino comenzó a despedirse de la selección.

La presencia del célebre artista no pasó desapercibida en las tribunas.

