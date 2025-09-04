Charly García, presente en el último partido de Messi en el país por los puntos
El legendario músico de rock fue al estadio “Monumental” para ver el encuentro entre Argentina y Venezuela y no pasó desapercibido en las tribunas.
04/09/2025
FOTO: Charly García no quiso perderse el partido de Messi y la selección.
El último partido de eliminatorias en el país de Lionel Messi tuvo un espectador de lujo: Charly García estuvo este jueves a la noche en el estadio “Monumental”.
El legendario músico de rock fue a la cancha de River para ser testigo del encuentro entre Argentina y Venezuela, en el que el astro rosarino comenzó a despedirse de la selección.
La presencia del célebre artista no pasó desapercibida en las tribunas.
