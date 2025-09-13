En vivo

Deportes

Alarma en la Selección argentina: Palacios será operado y se perderá lo que resta de 2025

El mediocampista del Bayer Leverkusen sufrió una lesión miotendinosa en el aductor derecho y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

13/09/2025 | 12:54

FOTO: Palacios será operado y se perderá lo que resta de 2025.

Se encendieron las alertas en la Selección argentina: Exequiel Palacios sufrió una lesión miotendinosa en el aductor derecho durante el duelo entre Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt y deberá ser intervenido quirúrgicamente, confirmó el club alemán.

La lesión se produjo en el primer tiempo y obligó al tucumano a abandonar el campo; el parte médico oficial habla de un desprendimiento del tendón en la zona del aductor derecho, intervención quirúrgica la próxima semana y una baja estimada que lo dejaría fuera de competencia por lo que resta de 2025.

La noticia golpea con fuerza la planificación de Lionel Scaloni, porque Palacios era una pieza de recambio habitual en el eje del mediocampo y la baja se produce justo antes de una agenda que puede llegar a decidir bastantes vacantes para el plantel del Mundial en la “Albiceleste”.

Lo más cercano en el calendario es la gira por Estados Unidos en octubre (amistosos contra Venezuela y Puerto Rico), y después la serie de partidos programada para noviembre en Angola e India, seguido por la Finalissima frente a España prevista para marzo y, en última instancia, la preparación final de cara al Mundial 2026 que arranca el 11 de junio.

Con la operación y la rehabilitación por delante, Bayer Leverkusen estima un plazo de recuperación de entre tres y cuatro meses, lo que coloca su posible regreso recién a comienzos de 2026.

Más allá del impacto deportivo, la situación obliga al cuerpo técnico a acelerar evaluaciones alternativas y testar variantes en el mediocampo. Palacios aporta equilibrio entre contención y salida, y su ausencia obligará a Scaloni a reeditar combinaciones —ya sea con volantes de corte, interiores con llegada o un doble pivote distinto— para garantizar la sociedad que el técnico pretende en el centro del campo.

En lo inmediato, el foco estará en la recuperación postoperatoria del jugador: primero la cirugía, luego la rehabilitación supervisada y la readaptación progresiva a la competencia.

La AFA y el cuerpo médico de la Selección seguirán de cerca la evolución del jugador y coordinarán con Bayer Leverkusen el plan de recuperación. Por ahora, la certeza es la operación y la ventana aproximada de baja; lo que seguirá será la cuenta regresiva para ver si Palacios puede completar su recuperación a tiempo para pelear por un lugar en la lista definitiva hacia el Mundial 2026.

¿Qué sucedió con Palacios? Sufrió una lesión miotendinosa en el aductor derecho y será operado.

¿Quién es el afectado? El mediocampista Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen.

¿Cuándo será la operación? La intervención quirúrgica está programada para la próxima semana.

¿Dónde se produjo la lesión? Durante un partido entre Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt.

¿Por qué es importante esta lesión? Su ausencia afectará la planificación del seleccionador Lionel Scaloni para los futuros partidos y el Mundial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

