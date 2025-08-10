En vivo

Video: el cantante de Dale Q' Va se cayó del escenario en pleno show

David Ortiz sufrió el accidente durante la presentación de la banda de cuarteto en  Bomberos, San Francisco. "Le hicieron varios puntos en la cabeza. Fue una desgracia con suerte", dijo a Cadena 3 el manager del grupo.

10/08/2025 | 14:58Redacción Cadena 3

El cantante David Ortiz, integrante de la banda Dale Q’ Va, sufrió una caída desde el escenario en el Gigante de Bomberos, en la ciudad cordobesa de San Francisco, que generó preocupación entre los presentes. 

El hecho ocurrió en pleno desarrollo del espectáculo, cuando el artista, en medio de una interpretación y con la energía que lo caracteriza, perdió el equilibrio luego de que cediera una tabla del escenario tras un salto.

De inmediato, el músico fue asistido por el equipo médico del evento y trasladado al hospital para controles preventivos. El manager de la banda, Maxi Marinaro, dijo a Cadena 3 que fue "una desgracia con suerte", y contó que el artista debió recibir "varios puntos en la cabeza" y quedó en observación, aunque se encuentra bien de salud.

El equipo de Dale Q’ Va agradeció especialmente al personal médico, al staff del evento y a los fanáticos que enviaron mensajes de aliento y preocupación. “David ya está bien y con la energía para subirse otra vez arriba del escenario”, expresaron desde la organización, transmitiendo tranquilidad a los seguidores.

Entrevista de "Rony en vivo"

