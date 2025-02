Valeria Lynch emocionó en el Festival de Villa María: "Soy una agradecida"

La reconocida cantante Valeria Lynch brilló este sábado en el Festival de Peñas de Villa María -donde reemplazó a "El Puma" Rodríguez" y ya se prepara para regresar a Buenos Aires el próximo 22 de marzo, donde se presentará en el Gran Rex tras el éxito de sus anteriores shows.

"El año pasado en noviembre hice dos Rex increíbles y me quedé con ganas de más", contó Lynch en diálogo con Rony Vargas para Cadena 3, quien destaca que las entradas para su próximo concierto ya están prácticamente agotadas.

En la entrevista, Valeria compartió su entusiasmo por la respuesta del público a su música a lo largo de los años. "Me parece hermoso que todavía la gente me siga dando ese lugar de preferencia, así que yo soy una agradecida a todo el mundo, a la vida por todo lo que me da", expresó la artista, quien también se encuentra trabajando en un nuevo disco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre su repertorio, Lynch señala que aunque la gente siempre se engancha con los clásicos, está grabando nuevas baladas. "Acabo de sacar cinco temas en las plataformas digitales, hay un tema que se llama '¿Qué poco saben de mí?' que me pinta de pies a cabeza", comenta. La canción, coescrita por ella y su pareja Mariano Martínez, refleja su resiliencia y capacidad de renacer ante las adversidades: "Siempre volví a estar de pie, ¿quién dice que ya no podré seguir?", destaca.

Respecto a su técnica vocal, la cantante aclara que toma clases para mantener su voz en óptimas condiciones. "Con el paso del tiempo, la voz baja de cintura, tenés que estar a full con el entrenamiento vocal", aconseja a quienes desean cuidar su instrumento. "Creo que gran parte de tener la voz intacta es tratar de seguir manteniéndome con estudio y perfeccionamiento", agrega.

Valeria también se prepara para presentarse en el Festival de Baradero el 2 de marzo, antes de su esperada actuación en el Gran Rex. "Ahí estoy poniendo toda la carne al asador, porque van a ver un showsazo con una producción impresionante de Aníbal Pachano y de Ana Sanz", concluye la artista, quien continúa cautivando al público con su talento y carisma.

Entrevista de Rony Vargas.