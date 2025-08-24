Gabriel Figueroa, una historia de superación y música presente en la radio
El artista estuvo en los estudios de Cadena 3 y brindó un repaso por todo su repertorio que conmovió a todos los oyentes de la emisora. Escuchá.
24/08/2025 | 13:35Redacción Cadena 3
FOTO: Gabriel Figueroa una historia de superación y múscia en los estudios de la radio
Audio. Gabriel Figueroa una historia de superación y múscia en los estudios de la radio
Rony en Vivo
Entrevista "Rony en Vivo".