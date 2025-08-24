En vivo

Rony en Vivo Notas

Gabriel Figueroa, una historia de superación y música presente en la radio

El artista estuvo en los estudios de Cadena 3 y brindó un repaso por todo su repertorio que conmovió a todos los oyentes de la emisora.  Escuchá.

24/08/2025 | 13:35Redacción Cadena 3

FOTO: Gabriel Figueroa una historia de superación y múscia en los estudios de la radio

  1.

    Audio. Gabriel Figueroa una historia de superación y múscia en los estudios de la radio

    Rony en Vivo

    Episodios

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista "Rony en Vivo".

