Abel Pintos emocionó con su nuevo tema y palpitó sus shows con Luciano Pereyra

El popular cantante argentino Abel Pintos presentó su nuevo sencillo llamado "De Repente", una emotiva versión de la canción de Zoraya.

El evento de lanzamiento, que contó con la presencia de alrededor de 20 fanáticos y algunos invitados, también contó con una entrevista de Abel con Orlando Morales, cronista de Cadena 3.

En la conversación con Morales, Pintos compartió su experiencia emocional al redescubrir la canción. "Me produjo lo mismo de volver a escucharla después de muchos años. Me iba manejando y puse música, como lo hago siempre, y surgió esta canción... me emocioné muy profundamente", dijo el cantante.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Además del lanzamiento del sencillo, Pintos anunció que este es solo el comienzo de una serie de nuevas interpretaciones que planea lanzar en los próximos meses. "Vamos a editar un álbum completo conceptual en esta idea de volver a interpretar. Tenía hacía tiempo la necesidad de darme el gusto de volver a hacer un disco completo de canciones de otros autores", reveló.

Aparte del éxito musical que está experimentando actualmente con 20 presentaciones agotadas junto a Luciano Pereyra para finales del año, Pintos también tiene planes fuera del mundo musical. El cantante compró un campo junto con dos personas más para crear una escuela educativa rural, un proyecto sobre el que dará detalles más adelante.

El show con Luciano Pereyra

Pintos reveló que los fans verán un pedazo de historia de cada uno. "Estamos en el problema de tener que elegir las canciones, no creo que estén los últimos lanzamientos", anticipó.

Y expresó: "Nunca lo habíamos imaginado ni soñado. Es curioso, fueron muchos años compartidos de colegas en los que no nos cruzamos por distintas razones. Hasta se hicieron comentarios de que éramos como rivales y nosotros, que somos perfil bajo, nunca nos metimos en eso. Siempre fue tan grande el respeto que hasta se pasa de rosca y es hasta timidez. Pero el año pasado me subí al escenario con él y no me quería bajar".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Y cerró: "No es un momento políticamente correcto para reunirnos, porque él acaba de sacar un álbum y yo estoy haciendo este proyecto. Pero entendimos que es ahora, como dice la canción, este es el momento".