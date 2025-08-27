En vivo

Deportes

River ajusta el equipo: Pérez, Fernández, Acuña y Díaz vuelven contra Unión

El entrenador "millonario", Marcelo Gallardo, realizó cambios estratégicos, mientras que el equipo afronta varias bajas por lesión.

27/08/2025 | 19:20Redacción Cadena 3

FOTO: Marcelo Gallardo confirmó los 24 citados

River Plate confirmó la lista de los 24 jugadores convocados para el duelo frente a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina.

De cara al próximo encuentro, Marcelo Daniel Gallardo decidió introducir algunas modificaciones en el equipo, siguiendo una estrategia de rotación del plantel.

Luego de preservar a ciertos jugadores en el partido anterior, en esta ocasión regresarán a la titularidad Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Marcos Acuña, quienes reforzarán el mediocampo con su experiencia y solidez.

Otro que retorna es el chileno Paulo Díaz, que había sido preservado por un golpe en el tobillo. Su regreso fortalece la línea defensiva y le brinda mayor seguridad al equipo de cara al cruce frente al Granate.

Por su parte, el juvenil Bautista Dadín será nuevamente relegado a la Reserva y jugará frente a San Martín de San Juan, en el duelo por el Torneo Proyección. La decisión responde a la planificación del cuerpo técnico, que busca equilibrar el rendimiento de las distintas categorías del club y seguir potenciando el desarrollo del juvenil.

Por otra parte, el equipo atraviesa un momento complicado en cuanto a lesiones, que afectan la continuidad de varias piezas clave. Germán Pezzella continúa recuperándose de una rotura de ligamento, mientras que Maxi Meza fue operado por tendinitis. Agustín Ruberto permanece fuera por otra rotura de ligamento, y Gonzalo Martínez sigue alejado de las canchas debido a problemas musculares.

Estas bajas y regresos marcarán la conformación del equipo para el próximo partido, en el que el cuerpo técnico buscará equilibrar experiencia, talento y condición física para afrontar un duelo clave frente al "Tatengue".

La lista de convocados de Marcelo Gallardo para el partido frente a Unión de Santa Fe

Franco Armani, Jeremías Ledesma; Gonzalo Montiel, Milton Casco, Marcos Acuña, Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Giorgio Costantini, Matías Galarza Fonda, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre, Facundo Colidio, Miguel Borja, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

El probable 11 Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Maxi Salas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. D.T: Marcelo Gallardo.

Lectura rápida

¿Qué equipo enfrentará a Unión de Santa Fe? River Plate se prepara para el duelo en octavos de final de la Copa Argentina.

¿Quién es el entrenador del equipo? El entrenador es Marcelo Daniel Gallardo.

¿Cuál es el estado de los jugadores convocados? Regresan Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña y Paulo Díaz, mientras que hay varias lesiones en el plantel.

¿Cuáles son las bajas importantes? Germán Pezzella, Maxi Meza, Agustín Ruberto y Gonzalo Martínez están fuera por lesiones.

¿Dónde y cuándo se jugará el partido? El partido se jugará en el estadio de Unión de Santa Fe el 27 de agosto de 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

