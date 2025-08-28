En vivo

Deportes

Cuándo se juega River vs. Racing por la Copa Argentina: posible fecha y sede

"El Millonario" avanzó de fase, en la que lo esperaba "La Academia". Ahora comenzarán las negociaciones para definir fecha y lugar.

28/08/2025 | 23:37Redacción Cadena 3

FOTO: Cuándo se juega River vs. Racing por la Copa Argentina

River sufrió pero eliminó por penales a Unión para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, por lo que ya se comenzó a especular cuándo y dónde se disputará el choque.

En esa instancia ya esperaba Racing, por lo que hay expectativa por el clásico que se disputará por un lugar en semifinales.

Cuándo se juega River vs. Racing por la Copa Argentina

Con ambos equipos abocados a los cuartos de final de la Copa Libertadores, podría demorar la realización del clásico por los cuartos de final del certamen. La fecha FIFA de septiembre (del 6 al 14) asoma como una ventana potable en lo inmediato, aunque habrá que ver cómo avanzan las negociaciones.

En cuanto a las sedes, y por la envergadura del partido, el encuentro podría disputarse en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Malvinas Argentinas de Mendoza o Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan en la Copa Argentina?
River juega contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Cuándo podría jugarse el partido?
Podría jugarse durante la fecha FIFA de septiembre, entre el 6 y el 14.

¿Cuál fue la última etapa de River?
El equipo de River eliminó a Unión por penales para avanzar.

¿Dónde se podría jugar el clásico?
Possibles sedes son el estadio Único Madre de Ciudades, Malvinas Argentinas o Mario Alberto Kempes.

¿Qué importancia tiene este partido?
Se disputará un lugar en las semifinales de la copa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

