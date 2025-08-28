Cuándo se juega River vs. Racing por la Copa Argentina: posible fecha y sede

River sufrió pero eliminó por penales a Unión para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, por lo que ya se comenzó a especular cuándo y dónde se disputará el choque.

En esa instancia ya esperaba Racing, por lo que hay expectativa por el clásico que se disputará por un lugar en semifinales.

Cuándo se juega River vs. Racing por la Copa Argentina

Con ambos equipos abocados a los cuartos de final de la Copa Libertadores, podría demorar la realización del clásico por los cuartos de final del certamen. La fecha FIFA de septiembre (del 6 al 14) asoma como una ventana potable en lo inmediato, aunque habrá que ver cómo avanzan las negociaciones.

En cuanto a las sedes, y por la envergadura del partido, el encuentro podría disputarse en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Malvinas Argentinas de Mendoza o Mario Alberto Kempes de Córdoba.