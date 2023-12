Brito respaldó a Demichelis como DT de River: “Su futuro no está en revisión”

El presidente de River Plate, Jorge Brito, aclaró que el futuro del entrenador Martín Demichelis "no está en revisión” luego de la derrota que sufrió ante Rosario Central el sábado pasado que le costó la eliminación en las semifinales de la Copa de la Liga.

“No creo que haya sido el mejor del mundo hace seis meses, ni que ahora sea un DT que podamos permitirnos discutirlo tanto porque se hayan errado penales, y haber quedado fuera de una copa. El futuro de Demichelis no está en revisión”, dijo el presidente del club de Núñez en diálogo con TyC Sports.

Además, agregó: “Estoy convencido que Demichelis va a iniciar un 2024 con muchísima más experiencia y muchísimo más conocimiento del plantel; es un gran técnico, estoy convencido que vamos a dar pelea en la Libertadores que viene“.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En este sentido, Brito explicó: “Sabíamos que la sucesión de Gallardo iba a ser difícil, como fue difícil la de Ramón Díaz. Pero cuando asumió Demichelis a los pocos meses logró salir campeón y nos decían cómo la habíamos pegado con la elección”.

“Es verdad que Gallardo había tenido éxito muy rápido y todos sabemos cómo se convirtió en el ídolo que es y como quedó en la historia, pero nosotros estamos muy confiados en el trabajo de Martín (Demichelis) y estamos unidos con él”, añadió el titular del club "Millonario".

En relación al plantel largo, opinó: “En otros años nos decían que teníamos un plantel corto y que sufríamos por las lesiones. Esta temporada armamos un plantel para un segundo semestre que iba a tener muchos partidos, pero eso no pasó y por eso se quedó largo”.

En cuanto a los refuerzos, Brito negó que haya habido contactos con Gonzalo Montiel, descartó la posibilidad del regreso de Augusto Batalla y destacó que no hay ofertas por Nicolás De la Cruz.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el uruguayo, confesó: “Estamos muy agradecidos con él; no me olvido que se quedó en el club mucho más tiempo de lo que lo hacen figuras de ese tipo y que firmó contrato cuando podía haber quedado libre. No hay ofertas, y si llegan, se hablará”.

En cuanto a los temas contractuales, Brito dio tranquilidad sobre Claudio Echeverri: “Estoy muy tranquilo porque el representante me dio la palabra que en estos días se va a firmar el contrato y va a ir a la pretemporada. No es un problema: ya lo hablamos”.

En tanto que al hablar del caso de Enzo Pérez, Brito sentenció: “Hay que dejarlo tranquilo y que decida él. Es un jugador muy importante y una vez me lo dijo Leo Ponzio sobre la salida de River, que es algo muy difícil y que hay que dejar al jugador que decida”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Brito también habló de Boca: “Como hincha de River siempre quiero que le vaya mal a Boca en lo deportivo, pero como dirigente del fútbol no me gusta que se suspendan elecciones y todo lo que está pasando. No hablé con nadie de Boca; no tengo contactos”.

Consultado sobre el estado del campo de juego y los recitales, el presidente de River respondió: “Tuvimos 25 recitales y eso nos posibilitó hacer las obras que hicimos. No hay una cosa sin la otra; lo bueno es que en pocos días más el campo estará muy bien”.

En cuanto al fútbol argentino y la organización de los torneos, reiteró que no le gusta el formato y dijo: "No me gusta el modelo de torneo que tenemos ni que cambien las reglas de juego. Debemos ir a un torneo de 20 equipos, pero dudo que se vote eso".