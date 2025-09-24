Juan Pablo Perea: “San Juan aprendió de los errores y va por una nueva minería”

¿Qué hace un abogado como ministro de Minería de San Juan?

El placer es mío de recibirlos en San Juan. Respecto a la pregunta, diría que el gobernador que me eligió podría responder con más precisión. Soy abogado con una maestría en el negocio minero, enfocada en finanzas y procesos. Inicialmente trabajé en contratos para la minería, luego fui asesor letrado en el municipio de Santa Lucía, donde el actual gobernador fue intendente. Posteriormente, dirigí el Instituto Provincial de Exploración y Explotaciones Mineras durante cuatro años. Cuando el gobernador asumió, me propuso este desafío, que acepté con entusiasmo para contribuir a esta segunda gran ola de la minería en la provincia.

La minería suele asociarse con geólogos e ingenieros, pero su impacto económico, legal, cultural y social requiere una visión amplia. San Juan ha apostado por la minería desde hace tiempo. ¿Cómo se está renovando esa apuesta?

La minería requiere un equipo multidisciplinario, y cuento con geólogos, ingenieros, geógrafos y glaciólogos en mi equipo. San Juan celebra 20 años de producción en Veladero, nuestra mina insignia. En estas dos décadas, hemos tenido en producción tres yacimientos de oro —Veladero, Casposo y Gualcamayo— y uno en construcción, Pascua Lama, que no prosperó por diversas razones. Aprendimos de esos errores para impulsar una nueva etapa de minería profesional y responsable, enfocada en el ambiente. Hoy, grandes empresas que cotizan en bolsas internacionales confían en San Juan por nuestra gobernanza y sostenibilidad. Según el informe Fraser, somos la provincia mejor rankeada de Argentina y Latinoamérica en gobernanza, seguridad y celeridad de procesos, lo que respalda los seis proyectos de cobre de clase mundial que tenemos con empresas como BHP, Lundin Mining y Río Tinto.

Con la entrada en vigencia del RIGI, ¿cuántos proyectos aprobados tiene San Juan y cuántas inversiones están planificadas?

No hay proyectos aprobados aún. Sin embargo, San Juan concentra el 40% de las aplicaciones al RIGI en Argentina, con inversiones potenciales de más de 13.000 millones de dólares. Empresas como Azules, Glencore por El Pachón, Veladero y Gualcamayo han aplicado, y Vicuña Corp están trabajando en su solicitud. Esperamos que las aprobaciones lleguen pronto, ya que esto será una señal de confianza en el régimen.

¿Por qué se demora la aprobación de estos proyectos? ¿Es una demora normal o hay problemas de gestión?

No diría que es un problema de gestión. Son procesos complejos que requieren minuciosidad, con idas y vueltas entre las empresas y la administración nacional para cumplir con requerimientos y plazos. Es un trámite normal, pero estamos expectantes por buenas noticias.

¿La aprobación del RIGI depende de la gestión provincial o es un trámite independiente?

Son procesos distintos. Las empresas pueden necesitar herramientas o documentos que la provincia evalúa para cumplir con los requisitos del RIGI, pero la aprobación es competencia del gobierno nacional.

¿Cómo impactará esta segunda etapa de la minería en el empleo, la inversión y el desarrollo de San Juan?

En la primera ola minera, bajo el gobierno de José Luis Gioja, aprendimos de aciertos y errores. Ahora, trabajamos con operadoras y la Cámara Minera para fomentar un desarrollo sustentable que beneficie a las comunidades. La minería genera oportunidades, pero nuestro foco es que el impacto se refleje en el crecimiento de la provincia, apoyando a los trabajadores y las comunidades para que se desarrollen integralmente.

Para quienes no conocen la minería, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse un proyecto, cuánta gente emplea y cuántos proveedores requiere?

En el caso de la minería del cobre, que es nuestro principal foco, la construcción de una mina toma entre tres y cuatro años, incluyendo caminos, campamentos y energía. Durante esta fase, se pueden emplear entre 9.000 y 10.000 personas. Además, se requiere un número elevado de proveedores, tanto en construcción como en operación, dependiendo del tamaño del proyecto.

¿La mano de obra es local o proviene de otras regiones?

Priorizamos el desarrollo de las comunidades locales donde se ubican los yacimientos, pero en proyectos grandes, como los binacionales, puede haber una pequeña porción de trabajadores de otros lugares, como Chile. Aunque una localidad no siempre puede cubrir toda la demanda, nuestro enfoque está en fortalecer a las comunidades sanjuaninas, apoyadas por empresas que deben estar a la altura para participar.

Hay prejuicios sobre el impacto ambiental de la minería, especialmente en temas como el agua. ¿Cómo aborda San Juan estas preocupaciones?

Es una cuestión de responsabilidad y educación. La minería en San Juan está sujeta a estrictos controles ambientales, con declaraciones de impacto ambiental actualizadas cada dos años y más de 300 inspecciones en 2024, incluyendo 430 controles de suelo, agua y aire. Contamos con un laboratorio ambiental y monitoreo permanente a través de cámaras en directo. La minería es sinónimo de cuidado ambiental, un compromiso compartido por el Estado y las operadoras.

¿Le preocupa o le tranquiliza la posible reforma a la ley de glaciares?

Me tranquiliza. Es un tema que requiere claridad y explicación. Hay desinformación, como asociar la minería con glaciares blancos como el Perito Moreno, que nunca se tocarán. Hablamos de otras crioformas que no aportan agua significativa. La ley de glaciares debe proteger las reservas activas de agua, y eso se puede abordar con responsabilidad.

¿Qué tecnologías mineras demandan más agua o químicos que puedan contaminar?

La minería requiere agua, pero en San Juan representa menos del 1% del uso total, inferior incluso al consumo humano. En la minería del cobre, tecnologías como el uso de agua desalinizada, ya implementadas en Chile, están siendo consideradas para futuros proyectos en la provincia, reduciendo el impacto ambiental.

Sarmiento promovió la minería en el siglo XIX, mientras Chile ya explotaba cobre. ¿Por qué Argentina tardó en desarrollar esta industria?

Es una pregunta profunda. Podría deberse a la falta de interés o confianza en el pasado, o a un enfoque inicial en el oro. Aunque compartimos la cordillera con Chile, donde el cobre ha sido clave, ahora empresas de primera línea mundial confían en San Juan. Este es el momento para aprovechar esa oportunidad.

¿Qué hay en Veladero, esa “ciudad” a 4.000 metros de altura?

Veladero es como una mini ciudad, con un hospital, un comedor para miles de personas, un gimnasio con cancha de básquet y habitaciones cómodas como las de un hotel. Todo está diseñado para que los trabajadores, enfrentando condiciones climáticas adversas, desarraigo y altura, puedan rendir y sentirse bien.

¿Qué libro recomienda para compartir con los oyentes?

Recomiendo "La dama de noche", de Viviana Rivero, una novela que leí con mi esposa y me pareció muy buena.

Entrevista de Sergio Suppo.