Una torta gigante del Día del Niño en Mendoza: símbolo de unidad y esfuerzo

Una torta de 43 metros impresionó a todos en la celebración del Día del Niño en Mendoza. El evento se celebró en la Plaza Pedro del Castillo y fue organizado por el merendero Horneritos.

"Estamos felices, muy felices. Estoy muy emocionada", expresó Gabriela Carmona, coordinadora del comedor, quien destacó el arduo trabajo que requirió llegar a este logro.

La torta, que pesó alrededor de 4.000 kilos y tuvo un ancho de 1,50 metros, fue elaborada con mucho esfuerzo. "Qué jamás te digan que no se puede. Nos ha costado muchísimo llegar hasta este día", agregó Carmona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Decenas de niños pudieron disfrutar de esta enorme torta, un símbolo de unidad y alegría. Además, los organizadores ya planean superar el récord para la próxima edición en 2026.

El evento se convirtió en un ejemplo de cómo el trabajo en equipo y la colaboración pueden hacer realidad incluso las metas más ambiciosas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Facundo Dimaría.