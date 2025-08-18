Una torta gigante del Día del Niño en Mendoza: símbolo de unidad y esfuerzo
La Plaza Pedro del Castillo fue testigo de una torta de 43 metros, organizada por el merendero Horneritos.
18/08/2025 | 08:41Redacción Cadena 3
FOTO: Una torta gigante en Mendoza.
Audio. Impresionante torta del Día del Niño supera las expectativas en Mendoza
Una torta de 43 metros impresionó a todos en la celebración del Día del Niño en Mendoza. El evento se celebró en la Plaza Pedro del Castillo y fue organizado por el merendero Horneritos.
"Estamos felices, muy felices. Estoy muy emocionada", expresó Gabriela Carmona, coordinadora del comedor, quien destacó el arduo trabajo que requirió llegar a este logro.
La torta, que pesó alrededor de 4.000 kilos y tuvo un ancho de 1,50 metros, fue elaborada con mucho esfuerzo. "Qué jamás te digan que no se puede. Nos ha costado muchísimo llegar hasta este día", agregó Carmona.
Decenas de niños pudieron disfrutar de esta enorme torta, un símbolo de unidad y alegría. Además, los organizadores ya planean superar el récord para la próxima edición en 2026.
El evento se convirtió en un ejemplo de cómo el trabajo en equipo y la colaboración pueden hacer realidad incluso las metas más ambiciosas.
Informe de Facundo Dimaría.
