Un estudiante de Mendoza es el primer argentino en recibir una beca de Meta
Es la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. El proceso de selección duró varios meses e incluyó pruebas de lógica, programación, entrevistas y la presentación de proyectos personales.
04/09/2025 | 10:42Redacción Cadena 3
FOTO: Valentino, primer argentino en recibir una beca de Meta. (Foto: Mendoza Today)
-
Audio. Un estudiante de Mendoza es el primer argentino en recibir una beca de Meta
Radioinforme 3
Valentino Profumo es un joven estudiante de San Rafael, en la provincia de Mendoza, quien se convirtió en el primer argentino en ser becado por Meta, la empresa matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp.
El proceso de selección duró varios meses e incluyó pruebas de lógica, programación, entrevistas y la presentación de proyectos personales. "El proyecto que hice yo fue una inteligencia artificial utilizando algo que es una API. Utilicé la de Open AI, que es de Chat GPT", dijo Valentino a Cadena 3.
El proyecto, orientado a ayudar a personas con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), ofrece herramientas como organización de horarios y comunicación calmada. "Es una inteligencia artificial que ayuda a hacer horarios, a organizarte, habla más tranquilo y demás", agregó.
Valentino asiste al colegio del Carmen de San Rafael, donde cursa el bachillerato informático. En febrero, viajará a Francia para capacitarse durante dos años en un centro de estudiantes creado por Meta.
La noticia representa un importante logro para el estudiante y para el país, destacando el potencial de la juventud argentina en el ámbito tecnológico.
/Inicio Código Embebido/
La buena noticia del día. Tucumán firmó un acuerdo para proteger las yungas de San Javier
Este esfuerzo por la conservación y el desarrollo sostenible busca no solo proteger el entorno natural, sino también fomentar un turismo responsable que beneficie a la comunidad y al medio ambiente.
/Fin Código Embebido/
Informe de Facundo Dimaría.