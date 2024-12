Torres lamentó la falta de quorum para tratar la Ficha Limpia a nivel nacional

El Gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, se pronunció sobre el intenso debate en torno a la Ficha Limpia, y en diálogo con Cadena 3 sostuvo que "depurar a la política de la corrupción es necesario para sentar las bases de la calidad institucional de Argentina".



En ese sentido, indicó que su provincia no sólo avanzó con la ley de Ficha Limpia para cargos electivos, sino que también propusieron aplicarla a funcionarios y lamentó que a nivel nacional no se haya considerado de igual manera.

Por otra parte, consideró que esta es una de las"tantas contradicciones" que se observan en el gobierno y criticó la falta de voluntad para avanzar sobre este tema. "Me parece que no había voluntad para que esto avance y de hecho lo admitió el propio gobierno cuando dijo que el proyecto no le gustaba y que iban a presentar otro en otra oportunidad", dijo.

"Me parece que a veces hay un dejo de soberbia de creer que las agendas que presentan otros espacios no son relevantes y lo único que es importante son las agendas del gobierno en manera unilateral", cuestionó.

Situación de seguridad en Chubut

En el marco de la creciente preocupación por la seguridad, se refirió a la amenaza narcoterrorista a Patricia Bullrich. "Creo que se está dando una batalla sin precedentes donde a estos delincuentes o 'los sometes o te someten'", enfatizó.

"Yo creo que la decisión que se ha tomado de controlar las cárceles y que estamos replicando también en mi provincia tiene que ver con esto, con no estar constantemente negociando, cambiando figuritas y priorizar cuidar a la ciudadanía de bien", remarcó.

Relación con el gobierno de Javier Milei

A un año de la gestión de Javier Milei, Torres afirma que se ha mantenido coherente en su postura. Cabe recordar que el gobernador de Chubut llegó a amenazar con no entregar petróleo ni gas si no recibía fondos de coparticipación.

Al respecto, sobre su relación con el gobierno nacional reflexionó: "A mí me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y la verdad que la justicia nos dio la razón", sostuvo. Además, criticó la idea de que algunos dirigentes se alineen sin cuestionar las decisiones del gobierno, mencionando que "la alcahuetería y la carroña (por parte de dirigentes) no sirve".

"Hay dirigentes que creen que por peinarse como Milei o por insultar como él van a tener éxito electoral y la verdad que yo creo que lo que necesitamos es autenticidad. Necesitamos dirigentes que crean en algo, que defiendan algo y yo, cuando me ha tocado defender políticas de este gobierno, lo he hecho y cuando me ha tocado estar en contra, porque creo que atenta contra los intereses o de la nación, o de la industria, o particularmente de algún sector que afecta a mi provincia o de mi provincia, hemos estado enfrente de esas decisiones", subrayó.

Desafíos en el presupuesto y la coparticipación

También se refirió a la importancia del presupuesto y la coparticipación, advirtiendo que "manejar el esfuerzo de todos los contribuyentes con discrecionalidad es lo más parecido al kirchnerismo que conozco". Torres destacó la necesidad de previsibilidad en la administración de recursos y enfatizó que el presupuesto no es un tema menor.

"En un país donde estamos apuntando a la baja del riesgo país, donde ha habido una mejora considerable en algunas variables macroeconómicas, relativizar la importancia de tener previsibilidad creo que es peligroso y creo que es más peligroso para el Gobierno Nacional", comentó.

Comando unificado de seguridad en Chubut

Finalmente, habló sobre la implementación del Comando Unificado de Seguridad en su provincia. Este sistema integra a la Policía Provincial con fuerzas federales para mejorar la prevención del delito. Torres señaló que "la coordinación ha dado muy buenos resultados" y que se busca replicar este modelo en otras partes del país.

Entrevista de Miguel Clariá