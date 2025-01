Tiene 69 años, salió 9° en el mundial de paracaidismo y ya clasificó al próximo

Marcelino Gutiérrez es un paracaidista de Bell Ville, a punto de cumplir 70 años, pero se mantiene más vigente que nunca. El pasado diciembre formó parte del equipo argentino que logró el noveno puesto en el mundial celebrado en Dubái.

En el 2025, Marcelino cumplirá 50 años de práctica de la actividad, y competirá en la nueva edición del Mundial.

"Salimos novenos, es para nosotros un logro muy pero muy bueno. El 90% de los países que compiten son militares, así que es un trabajo para ellos, están todo el año saltando y adiestrándose permanentemente. Nosotros lo hacemos como un hobby", comentó en Cadena 3.

A pesar de los desafíos económicos que enfrenta, Gutiérrez se mantiene activo en la disciplina. "Cada salto está saliendo $25.000. Así que voy cada 15 o 20 días a Alta Gracia a saltar con los amigos que hacen la misma disciplina. Eso significa gastar entre $100.000 y $150.000 al mes", explicó.

El paracaidismo no tiene categorías en las competiciones, lo que permite que competidores de todas las edades participen en igualdad de condiciones. "Para mí, a pesar de la edad, sigo compitiendo con los chicos jóvenes. Eso me reconforta y me da más fuerza para seguir", afirmó.

A medida que el equipo argentino se prepara para el próximo mundial, Marcelino y sus compañeros esperan poder cubrir los costos de participación. Su dedicación y pasión por el paracaidismo es un ejemplo de perseverancia en el deporte extremo.

Informe de Federico Haldeman.