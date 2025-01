Cadena 3 presentó "Yendo", un nuevo programa del "Turco" Genesir en YouTube

Este jueves, Cadena 3 estrenó "Yendo", un nuevo programa exclusivo para su canal de YouTube. Con la conducción de Fernando Genesir, el ciclo recorrerá distintos lugares del país con un enfoque fresco y distinto para conocer historias y entrevistar a personas que han dejado su huella en la sociedad.

“A mí me gusta mucho la calle. Eso no es ninguna novedad. Siempre me gustó la calle y 'Yendo' es el nombre de esto que pensamos para conocer lugares con una mirada especial. Un enfoque distinto para conocer lugares y entrevistar a gente. Ése es el concepto", afirmó Genesir sobre el programa.

En el primer capítulo, el ciclo llevó a los espectadores a pueblos del interior de Córdoba, donde sus habitantes afirman que se vive mejor que en Europa.

El programa presenta cinco historias de argentinos que eligieron la tranquilidad del campo como estilo de vida, mostrando una perspectiva diferente sobre la vida rural.

"Yendo" se emite todos los jueves, a las 20, a través del canal de YouTube de Cadena 3.

