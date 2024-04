Se robaron los caños de agua de una escuela y los chicos se quedaron sin clases

El Ipem 176 ubicado en barrio San Javier, al sudeste de la ciudad de Córdoba, volvió a ser epicentro de la inseguridad en las últimas horas debido a que se robaron los caños de agua del edificio y los estudiantes estarán sin clases hasta el martes.

La institución ya había sufrido en 2023 el robo de la cañería de gas.

Además, las familias denunciaron el mal estado del edificio y advirtieron que analizan tomar el colegio otra vez en caso de no obtener soluciones.

"Ellos volvieron el miércoles a clases. Sobre que nunca tienen con normalidad, entraron a las 10 y a las 11 tuvieron que suspenderlas porque se dieron cuenta de que se habían robado los caños y no había agua", dijo Claudia, una mamá de un alumno, en diálogo con Cadena 3.

También denunció que a los estudiantes les roban cuando salen de la institución rumbo a la parada del colectivo. En ese sentido, criticó el estado edilicio del colegio y mencionó que los niños y niñas deben compartir el baño y que han llegado a utilizar el baño de los profesores.

"La última vez que tomamos el colegio, la inspectora se comprometió en darnos una solución y arreglar la institución porque ahora las nenas comparten el mismo baño con los nenes, eso no puede pasar. También han tenido que usar el baño de los profesores, no me parece bien esto", agregó.

Por último, Claudia dijo que prometieron arreglar el colegio y poner un servicio de seguridad las 24 horas, pero que no se cumplió nada de eso. Por ese motivo, no descartan tomar otra vez la institución.

"Evaluamos tomar de nuevo el colegio hasta que nos den una solución porque hoy la situación es peor, los alumnos no tienen clase nunca y ahora que se robaron los caños de agua no van a tener clases hasta el martes", cerró.

Informe de Lucía González.