Una escuela rodeada por el delito

El Ipem 176 Granadero José Márquez suele ser una de esas escuelas-trincheras emplazadas en la periferia de la ciudad de Córdoba. Una periferia que suele ser mucho más que geográfica. El colegio, ubicado en barrio San Javier, a un paso de San Lorenzo y Ciudad Evita, hace tiempo que es asediado por la delincuencia.

Hoy, los docentes piden algo que hasta hace unos años asomaba como una contradicción, pero que ahora aparece como una necesidad: tener un policía adentro de la escuela.

Una custodia permanente que fue retirada. "No damos más de la inseguridad", relatan desde el corazón de la comunidad educativa del Ipem 176. Y pasan a enumerar: los delincuentes ya les han robado las llaves del gas y del agua, por lo que dejaron durante algunos días a toda la institución en una situación de inoperancia; y también asaltan a padres y docentes en la puerta misma del colegio.

La semana pasada, a un profesor le arrebataron el celular cuando estaba ingresando. Y este martes, a otro docente directamente le robaron la moto.

"Debido a la falta de seguridad en los colegios estamos sufriendo robos tanto los docentes como los alumnos; a mí ya me robaron dos veces este año. Ayer me robaron la moto mientras daba clases. Y el otro robo ocurrió en las mismas circunstancias: a la moto me la sacaron del patio, porque entraron extraños ya que no tenemos seguridad", contó el docente Sebastián, una de las víctimas de esta seguidilla delictiva.

Al respecto, el director de la escuela, Claudio Cossi, dijo a Cadena 3: "Acá tenemos una problemática y de inseguridad en la zona, que se ha agravado en los últimos días con el robo de la moto a un profesor y el arrebato de un celular a otro. Tenemos una zona de descampado y si bien hay patrulleros que pasan, los policías no están todo el tiempo acá, por lo que nos preocupa esta situación, que se está incrementando, y nuestro miedo es que pase a mayores".

