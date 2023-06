Rosario: docentes vuelven a reunirse por reclamo salarial y seguridad

Docentes rosarinos se vuelven a reunir este jueves tras el fracaso en la reunión de gremialistas con autoridades provinciales de este miércoles por los reclamos salariales y las preocupantes condiciones de trabajo, así como el impacto de la violencia en la comunidad educativa.

Amsafe (Asociación de Magisterio de Santa Fe) convocó a un paro el pasado miércoles, con una movilización en la sede del Ministerio de Educación provincial. La convocatoria fue respondida por una gran cantidad de maestras y maestros que expresaron su descontento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la primera reunión realizada este miércoles, las autoridades no lograron ofrecer soluciones satisfactorias a las demandas planteadas por los docentes, según contó a Cadena 3 Martín Lucero, secretario general del SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares).

Se espera que en la reunión de este jueves se aborden nuevamente estos temas y se busquen alternativas para resolver los problemas planteados.

No descartan medida de fuerza adicional, que aún está pendiente de confirmación para la próxima semana.

"La situación de la inseguridad en Rosario está desbordada y en lo que tiene que ver con las escuelas estamos en un punto de no retorno, hace meses decimos que no hay que esperar a una tragedia para tomar conciencia, ayer ya un chico fue víctima de una balacera en la puerta de un colegio, no queda otra forma de expresarlo", dijo el secretario sindical.

"Escuelas privadas y públicas han sido víctima de tres balaceras en la última semana. No descartamos seguir profundizando las acciones si las autoridades no toman en cuenta la gravedad de la situación", concluyó.

Informe de Verónica Maslup