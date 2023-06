Camiones con demoras para ingresar a descargar en la TPR crean caos en el lugar

Más de 200 camiones intentan ingresar a la Terminal Puerto Rosario en donde hay tres barcos esperando para su carga.

Según cuentan camioneros en el lugar al móvil de Cadena 3 Rosario la demora es de entre 5 a 7 horas.

Recién a las 7.30 horas comenzaron a ingresar de a poco.

Los camiones se encuentran a un costado del ramal de 27 de febrero y circunvalación de sur a norte.

“Esto es un caos, pero no es de hoy, ya viene de larga data y además la plaza de estacionamiento no ofrece seguridad, no hay agua y no hay baños”, dijo uno de los transportistas en el lugar.

“Queda muy poco lugar para el tránsito”, se quejan.