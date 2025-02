Rechazo de la Sociedad Rural de Río Cuarto por el aumento del Inmobiliario Rural

La Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez se sumó al reclamo por el aumento del impuesto inmobiliario rural en Córdoba.

Los productores adhirieron a la propuesta de la Sociedad Rural de Río Cuarto y solicitarán a todos los bloques de la Legislatura que se trabaje en un proyecto que modifique las leyes vigentes.

La postura de la Rural de Río Cuarto es que "el aumento para el periodo 2025 debe tomar como referencia el índice de inflación de 2024 y no excederlo".

En ese marco, el presidente de la entidad, Heraldo Raúl Moyetta, dijo a Cadena 3 que "no buscan nada en especial, sino hacerse eco del reclamo de los productores".

Además, destacó que "los aumentos no son lo que esperaba el sector" y que "los inmobiliarios urbanos han traído mucha controversia".

Moyetta subrayó que la Provincia no respondió "adecuadamente" a las preocupaciones de los productores y que "quedó un precedente importante" sobre la necesidad de un manejo más cauteloso de la política impositiva.

También hizo hincapié en el enojo generalizado: "Estamos hablando de sacarle el pie encima a la producción. La Provincia no está yendo al interior a hablar con los productores. Me parece que me parece que se están equivocando".

Moyetta cuestionó la afirmación del Gobierno de Córdoba de que solo el 1% de los productores se quejan, argumentando que "en cada reunión hay una sala llena de gente quejándose".

En relación a la metodología del cálculo del impuesto inmobiliario, excede el índice de inflación del 2024, que fue del 117%; mientras que el aumento del impuesto fue del 172,5%.

"Gobernar no es aumentar impuestos, gobernar no es recaudar y después devolver sin pensar en el bolsillo y la situación actual de la gente", opinó Moyetta.

Entrevista de Miguel Clariá.