Protestas callejeras: Spaccessi ya había presentado proyectos para su regulación

El legislador libertario Agustín Spaccesi defendió su proyecto de ley para regular el derecho de protesta y huelga en la provincia de Córdoba, presentado en junio del año pasado.

La iniciativa, que busca establecer límites claros a las manifestaciones para evitar perjuicios a terceros, tomó relevancia en medio de recientes tensiones por los cortes de calles y movilizaciones, como las del Suoem.

Spaccesi subrayó en diálogo con Cadena 3 la necesidad de equilibrar el derecho a la protesta con el derecho de los ciudadanos a circular, trabajar y acceder a servicios esenciales.

"No hay derechos absolutos en la República Argentina. El derecho a la propiedad tiene límites, el derecho a la vida está regulado con la legítima defensa, pero el derecho de huelga no se reguló desde el retorno a la democracia", explicó Spaccesi a la emisora.

Según el legislador, las manifestaciones, lideradas por sindicatos y organizaciones sociales, a menudo "toman como rehenes" a los vecinos, afectando la actividad económica, el acceso a turnos médicos, el traslado de niños a escuelas y la apertura de comercios. "No estamos diciendo 'no protesten', sino 'no perjudiquen a terceros'. Hay lugares como los playones frente a la Legislatura o el Panal donde se pueden manifestar sin entorpecer", afirmó.

El proyecto propone aplicar sanciones ya previstas en el artículo 194 del Código Penal, que castiga con seis meses a dos años de prisión a quienes "interrumpan o molesten" el tránsito vehicular. Spaccesi criticó la inacción de la Justicia de Córdoba en este sentido, atribuyéndola a un intento de "quedar bien con el status quo" y evitar conflictos con sindicatos y organizaciones sociales. "Hace falta coraje, como el que mostró la ministra Patricia Bullrich en Buenos Aires, donde los piquetes se redujeron a cero", señaló.

Spaccesi también se refirió al escenario nacional, donde el DNU del presidente Javier Milei, que buscaba restringir protestas, fue recurrido en amparo por la CGT y ATE. La jueza laboral Moira Fullana hizo lugar al reclamo, argumentando que el Congreso en funcionamiento invalida el uso de un DNU, aunque no se pronunció sobre el fondo de la medida. "La jueza critica la forma, no el contenido. Nosotros queremos un marco legal que permita manifestarse sin prácticas extorsivas", aclaró el legislador en Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En respuesta a cómo lograr un equilibrio en la práctica, Spaccesi rechazó la idea de recurrir a la represión policial con bastones y enfatizó que se trata de hacer cumplir la ley. "Descontar el día no trabajado está avalado por la Corte Suprema. No es algo desagradable, es lógica pura", sostuvo, criticando las advertencias de algunos sectores sindicales, como el Suoem.

El legislador anticipó que este miércoles se reunirá la Comisión de Seguridad de la Legislatura provincial para analizar tres proyectos relacionados, incluido el suyo. "Hay un compromiso importante para llegar a la mejor solución para los cordobeses. Vamos a trabajar con buena voluntad, como en otros proyectos, porque en esta Legislatura nadie tiene mayoría propia para imponer leyes sin consensos", afirmó.

Spaccesi se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos con el oficialismo y sectores de la oposición, como el peronismo de Hacemos por Córdoba, para establecer un "marco ordenatorio" que regule las protestas, ya sea mediante una reforma al Código de Convivencia o la aplicación estricta del Código Penal.

El proyecto de Spaccesi, que cumple un año desde su presentación, busca poner fin a lo que califica como "prácticas extorsivas" que afectan a los ciudadanos y generan reacciones contra los gobiernos de turno. "El objetivo es que la gente pueda salir de su casa sabiendo que llegará a destino en tiempo y forma, sin que el centro de Córdoba quede sitiado por manifestaciones", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.