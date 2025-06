Proponen unificar varias agencias de Córdoba para optimizar los recursos

El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) en Córdoba, Mauricio Jaimes, presentó una propuesta para unificar las agencias provinciales de Turismo, Cultura y Deportes en un solo organismo, con el objetivo de optimizar recursos económicos y humanos, y garantizar una gestión más efectiva.

En diálogo con Cadena 3, Jaimes explicó que la iniciativa busca abordar las críticas recurrentes hacia las agencias Córdoba Turismo, Córdoba Cultura y Córdoba Deportes, señaladas por su falta de transparencia y control.

"Hace mucho tiempo venimos cuestionando el funcionamiento de estas agencias por la falta de control previo en los presupuestos y la poca claridad en su eficiencia", afirmó.

Según el legislador, la unificación de estas áreas, que están estrechamente relacionadas, permitiría crear un organismo más potente, preferentemente un ministerio, que articule políticas públicas efectivas para el sector privado y los ciudadanos.

El proyecto de Jaimes no pretende eliminar las áreas de turismo, cultura y deportes, sino fortalecerlas mediante una estructura más eficiente. "No tenemos datos precisos sobre el personal o los gastos exactos de cada agencia, pero por sentido común, vemos que no desarrollaron tareas que satisfagan plenamente las necesidades del sector privado ni del interior provincial", señaló.

Por ejemplo, destacó la crisis turística en los valles de Calamuchita, donde la falta de políticas públicas efectivas se hace evidente. "No se trata de cuánto gastás, sino de cuán eficiente es el gasto", subrayó.

Un punto clave de la crítica de Jaimes es el control posterior al gasto que realizan las agencias, a cargo del Tribunal de Cuentas, en lugar de un control previo como ocurre con los ministerios. Esto, según el legislador, dificulta una gestión transparente y oportuna. "Los datos de años anteriores muestran que el desempeño de estas agencias no fue satisfactorio, y los recursos de los cordobeses deben manifestarse de manera eficiente", insistió.

Consultado sobre el impacto de la Ley Bases, que obliga a las provincias a reconvertir o eliminar sociedades del Estado, Jaimes aclaró que no tiene información concreta sobre los planes del Gobierno provincial respecto a las agencias. Sin embargo, mencionó que la reciente disolución de la Agencia Conectividad podría ser un indicio de cambios, aunque el futuro de las demás agencias sigue siendo incierto.

"Queremos un organismo que dé respuestas reales a la gente, que acompañe al sector privado y que optimice los recursos de los cordobeses", concluyó el legislador, dejando en claro que su iniciativa no responde a modas políticas, sino a una necesidad urgente de mejorar la administración pública en Córdoba.

Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.