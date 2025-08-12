"Pocha", la colectivera heroína: ayudó a una familia en emergencia en Córdoba
La conductora brindó su asistencia en pleno centro a dos hermanos que trasladaban a su madre al hospital, luego de que padeciera un ACV.
12/08/2025 | 10:25Redacción Cadena 3
FOTO: "Pocha", la colectivera heroína: ayudó a una familia en emergencia en Córdoba.
Audio. "Pocha", la colectivera heroína: ayudó a una familia en plena emergencia en Córdoba
Radioinforme 3
"Pocha", chofer de la línea 30 de SiBus, se convirtió en protagonista de otra buena noticia en Córdoba, luego de que la semana pasada decorara su colectivo por el Día del Niño. El último domingo, la misma conductora de colectivo ayudó a una familia en una situación crítica.
Dos hermanos viajaban en taxi hacia el Hospital Italiano de Córdoba, trasladando a su madre que había sufrido un ACV. En medio de esta emergencia, "Pocha" intervino para brindar asistencia.
Rubén, uno de los hermanos, relató en Cadena 3 la situación: "Salimos del Policlínico Policial y había que llevarla de urgencia hasta el Italiano. En Colón había mucha gente que no tiene noción de lo que es cuando otras personas van de emergencia”.
Y continuó: "Veníamos abriendo camino con los dos taxis, y en ese momento, se me rompe la palanca de cambio. Mi hermano aceleró y le dije que se vaya, porque si no mi mamá no llegaba”.
/Inicio Código Embebido/
La buena noticia del día. "Pochita", la chofer que decoró su colectivo para el Día del Niño en Córdoba
Se trata de una querida trabajadora que recorre la ciudad vestida de abejita en la línea 30 de la empresa SiBus. "Es una experiencia muy linda, todos tenemos un niño adentro", dijo a Cadena 3.
/Fin Código Embebido/
En ese instante, una persona se percató de la situación y se acercó a Rubén; era Pocha: "Me dijo que deje el auto a un costado, que su yerno lo cuidaría, y que subiera al auto que me llevaba al Italiano".
Gracias a la intervención de Pocha, Rubén, quien tenía los papeles para que puedan ingresar al nosocomio a su madre, llegó a tiempo. "Mi hermano ya había llegado, pero no la podían ingresar. Y esta misma chica, había puesto unos conos con la Policía porque teníamos miedo de que igual me llevaran el auto", explicó Rubén.
La acción de Pocha no solo permitió que la familia llegara al hospital, sino que también garantizó la custodia del taxi que se había averiado.
Informe de Lucía González.
