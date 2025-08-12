Persecución, choque e incendio en Villa Soldati: tres menores detenidos
El vehículo terminó estrellado contra una casa tras un raid delictivo.
12/08/2025 | 06:45Redacción Cadena 3
FOTO: Choque e incendio en Soldati.
Una persecución protagonizada por la Policía porteña y tres presuntos delincuentes, todos menores de edad, terminó esta madrugada en Villa Soldati con un fuerte choque contra una casa esquina.
Tras el violento impacto, el vehículo se prendió fuego por lo que sus ocupantes debieron ser asistidos.
El fuego avanzó en la totalidad de la carrocería de la camioneta, afectando también la fachada de la vivienda.
Los jóvenes fueron trasladados con politraumatismos al Hospital General de Agudos José María Penna.
Informe de Ariel Rodríguez.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Villa Soldati? Una persecución policial terminó en un choque contra una casa y un incendio del vehículo.
¿Quiénes estuvieron involucrados? La Policía porteña y tres presuntos delincuentes menores de edad.
¿Cuándo sucedió el incidente? Esta madrugada.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En Villa Soldati.
¿Cómo resultaron los ocupantes del vehículo? Fueron trasladados con politraumatismos al Hospital General de Agudos José María Penna.
¿Por qué se inició la persecución? Se trataba de presuntos delincuentes, aunque no se especifica el motivo de la persecución.