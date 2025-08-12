Persecución, choque e incendio en Villa Soldati: tres menores detenidos

Una persecución protagonizada por la Policía porteña y tres presuntos delincuentes, todos menores de edad, terminó esta madrugada en Villa Soldati con un fuerte choque contra una casa esquina.

Tras el violento impacto, el vehículo se prendió fuego por lo que sus ocupantes debieron ser asistidos.

El fuego avanzó en la totalidad de la carrocería de la camioneta, afectando también la fachada de la vivienda.

Los jóvenes fueron trasladados con politraumatismos al Hospital General de Agudos José María Penna.

Informe de Ariel Rodríguez.