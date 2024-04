Perros peligrosos: multas de $1,7 millones por incumplir la ordenanza en Córdoba

Luego de que este fin de semana largo se conociera que cuatro personas resultaron heridas en distintos ataques de perros peligrosos, el presidente del Ente Municipal BIO Córdoba, Enzo Cravero, dijo que el organismo está trabajando para controlar la situación en la capital provincial.

Cravero recordó en diálogo con Cadena 3 que se han aprobado dos ordenanzas para abordar este problema. Una de estas medidas requiere el registro y geolocalización de todos los perros potencialmente peligrosos. También se han establecido medidas de seguridad en los domicilios y durante los paseos, además de las multas por incumplimiento.

Las multas actuales oscilan entre 340.000 y 1.700.000 pesos por incumplir las normas de seguridad establecidas en estas ordenanzas. Además, cualquier persona que tenga un perro considerado potencialmente peligroso debe realizar un curso de capacitación y obtener un carnet para poder sacarlo a pasear.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Ente Municipal BIO Córdoba también está trabajando para controlar los criaderos de estos animales, que hasta ahora habían estado operando casi sin supervisión.

"Después del caso de Trinidad Ballesteros, la ordenanza se revisó en el Concejo Deliberante y se mejoró e incluso se dio un avance que es inédito a nivel país: que cada tenedor de un perro potencialmente peligroso deba hacer un curso de capacitación y tenga un carnet para poder pasearlo en la vía pública", precisó Cravero.

Y añadió: "Cuando se recibe una denuncia sobre un perro peligroso, el organismo visita el domicilio del propietario para verificar si se están cumpliendo las medidas de seguridad requeridas. Si no es así, se aplica una multa y si el perro no puede ser controlado o no cumple con las medidas de seguridad requeridas, es retirado por el ente municipal".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, reconoció que aún queda mucho por hacer para resolver este problema. Hasta el momento, el ente ha recibido más de 600 denuncias y ha realizado más de 400 procedimientos en hogares con perros potencialmente peligrosos.

Por último, el presidente de BIO Córdoba instó a los ciudadanos a utilizar la aplicación Huella Animal o el call center del organismo para denunciar cualquier incidente relacionado con perros peligrosos.

Una serie de ataques de perros peligrosos tuvieron lugar este fin de semana largo en la provincia de Córdoba, dejando por lo menos a cuatro personas con heridas de distinta consideración.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El incidente más grave ocurrió en la localidad de Tanti, donde una mujer de 46 años y sus dos hijos de 11 y 15, turistas de Buenos Aires, fueron atacados por unos dogo de Burdeos en un complejo de cabañas.

En tanto, otro incidente tuvo lugar en barrio Bialet Masse, en calle Altautina al 3.400 de la capital. Una mujer de 61 años fue atacada por un pitbull, mientras estaba en la calle. Como resultado del ataque, la víctima sufrió lesiones en los brazos y tuvo que ser trasladada al Hospital Misericordia para recibir tratamiento.

Ambos casos ocurrieron poco después que el legislador opositor Rodrigo Agrelo propusiera modificaciones a la ley existente sobre la tenencia de perros peligrosos, debate que tuvo lugar hace apenas dos semanas en la Unicameral.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.