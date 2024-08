Pablo Blanco dijo que la vacante de la Corte tiene que ser ocupada por una mujer

El debate en torno a la candidatura del juez Ariel Lijo para la Corte tomó protagonismo en la Comisión de Acuerdos, donde el senador Pablo Blanco fue reemplazado por Eduardo Vischi.

Blanco, quien había manifestado su rechazo, se mostró sorprendido por su desplazamiento y aclaró que no considera que haya sido una maniobra para favorecer al candidato, pero si cuestionó la improlijidad de la situación.

"No creo que haya sido eso. A mí no me impidió, bajo ningún punto de vista, poder ejercer mi derecho de preguntar y de participar en la reunión", afirmó en diálogo con Cadena 3.

Sobre la falta de comunicación previa: "Omitieron avisarme que iba a ser reemplazado, pero no creo que hay que darle más importancia". Sin embargo, reconoció que la situación no fue manejada de la mejor manera.

En este marco, Blanco también reiteró su postura sobre la necesidad de que la vacante sea ocupada por una mujer, en cumplimiento de las normativas vigentes. "Esta vacante en particular debe ser ocupada por una mujer para cumplir con lo que establece las normativas", señaló.

Respecto a las respuestas de Lijo durante la audiencia, expresó su insatisfacción: "No me dejó satisfecho para nada la respuesta que el doctor Lijo dio ayer". En particular, cuestionó la falta de garantías del candidato sobre el respeto a la normativa vigente. "¿Qué garantía me podía dar si él no cumplía esta normativa de que iba a ser ecuánime en la tarea como juez de la Suprema Corte?", se preguntó.

Además, el senador destacó que nunca había presenciado una situación similar en la que un nominado a la Corte Suprema tuviera que responder sobre su patrimonio y otros asuntos familiares. "Es la primera vez que participo como senador en entrevistas así", indicó.

Finalmente, Blanco se mostró crítico respecto a la decisión del gobierno de proponer a Lijo. "¿Cuál es el sentido de proponer un candidato en sus condiciones? La verdad que no lo entiendo. No me da ninguna tranquilidad un profesional de este calibre o en estas condiciones en la Corte de Justicia", sentenció.

Entrevista de Miguel Clariá