Otro taxista, víctima de un asalto: lo atacó un chico de 14 años con dos armas

Un nuevo ataque contra taxistas se dio el pasado domingo pasado a la madrugada, con un alarmante diferencial que pone en contexto la degradación social en la inseguridad en Córdoba: el atacante era un muchacho de 14 años armado con dos pistolas.

"Me tomaron en Góngora y Fragueiro y me trajeron a San Vicente, y me di cuenta en mi camino, que me iban a apuntar. Estaba rogando que aparezcieran policías en el puente de Yapeyú. Los encaré y me bajaron. Uno de ellos le apuntó al policía, no lo mató de lástima nomás", contó el taxista a Cadena 3.

"Qué desgracia tener que andar lidiando con estas basuras, bendito sea Dios que me salvé", agregó.

Según se supo, un revólver calibre 22 y otro 38 tenía el muchacho cargados.

Informe de Juan Federico