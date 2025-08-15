Nueva denuncia de muerte por fentanilo en Córdoba: "Es una tragedia sanitaria"

Un nuevo caso relacionado con el uso de fentanilo contaminado en Córdoba causa preocupación tras la muerte de un paciente en una clínica privada.

La denunciante, Carina Arguello, expuso en Cadena 3 su incertidumbre respecto a la administración de este opiáceo durante el tratamiento médico que le realizaron a su papá, de 87 años, en el Sanatorio Mayo.

La mujer relató que su padre fue internado el 17 de mayo debido a una insuficiencia cardíaca y se le colocó un marcapasos el 27 de mayo. Sin embargo, días después, el estado de su papá se complicó y fue intubado, donde le administraron fentanilo.

Consultada si su padre recibió fentanilo del lote contaminado, explicó que no tienen certezas de ello debido a que "es un protocolo habitual hacer la sedación con esa droga", pero mencionó que solicitó formalmente la historia clínica de su padre pero nunca la recibió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, había anunciado que a partir del 9 de mayo había ordenado retirar todo medicamento de laboratorios involucrados tras un aviso de ANMAT. Sin embargo, el uso de fentanilo en la sedación de su padre ocurrió el 27 de mayo, lo que planteó dudas sobre el cumplimiento de estas medidas.

"La gran incertidumbre que tenemos es porqué no tenemos constancia de qué se le administró a los pacientes", expresó Carina, destacando la falta de información clara sobre los tratamientos. Además, reveló que el certificado de defunción de su padre aseguraba que murió de un "parocardíaco".

En ese sentido, señaló que "la justicia tienen que actuar y no debe tener ningún tipo de contemplación", subrayando que este caso representa una "tragedia sanitaria" que afecta a muchos pacientes en situaciones similares.

"Ojalá que esta tragedia sanitaria, porque eso es lo que es, sea aclarada", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.