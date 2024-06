Mariano Oberlin: "Los chicos saben dónde vender lo que roban, no es top secret"

La Iglesia de Barrio Müller, Crucifixión del Señor, sufrió un robo significativo durante la noche del pasado sábado. Desconocidos se llevaron la campana de la iglesia, un objeto de gran valor simbólico para la comunidad. "Estoy triste, realmente estoy muy triste por todo lo que significa además la campana para el aparro", expresó el padre Mariano Oberlin en diálogo con Cadena 3.

El padre Oberlin denunció públicamente que estos robos son llevados a cabo por jóvenes adictos que lo hacen para obtener dinero y comprar más drogas. Lamentablemente, estos jóvenes encuentran fácilmente lugares donde pueden vender los objetos robados a cualquier hora del día. "Ya no hace falta que estos jóvenes dedicados a la industria del robo marginal tengan que ir tocando timbre vecino por vecino, tienen bocas donde reducen los objetos robados, que están abiertas a cualquier hora", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Los chicos saben dónde vender. No es que es un top secret, los chicos saben, cuando yo empecé a preguntar, me dijeron, en tal lugar, me dijeron todo, entonces supongo que no debe ser tan difícil, averiguar", dijo apuntando hacia las autoridades.

Oberlin también advirtió sobre una creciente organización detrás de estos robos diarios y el consumo de estupefacientes. "Cuando se funden cinco tipos de esto con cinco nombres pesados estamos en Rosario", dijo en referencia al incremento del crimen organizado en esa ciudad.

"Antes uno iba a recuperar las cosas, al vecino, al hombre, iba, discutía y llegaba un acuerdo. Hoy no hay forma que vaya un vecino a pagar porque te sacan a los tiros", lamentó.

Además, Oberlin mencionó una amenaza recibida después de denunciar el caso públicamente pero no confirmó su autenticidad ni realizó ninguna denuncia formal al respecto.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad para prevenir un aumento en este tipo de crímenes: "Yo creo que estamos todavía en tiempo de no ser Rosario".

Entrevista de Miguel Clariá