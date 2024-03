Luis Juez denuncia actitud destituyente del PJ tras rechazo del DNU en el Senado

El senador nacional Luis Juez habló con Cadena 3 tras el rechazo al DNU en la sesión de este jueves en el Congreso y culpó de su caída al peronismo.

“Acá no hay sorpresa para nadie, el peronismo gobierna el Senado desde hace 40 años, desde la vuelta de la democracia (…) Sabíamos que este era el destino del proyecto”, advirtió.

En esa línea dijo que era “la crónica de una muerte anunciada”, porque “cuando el peronismo no gobierna es totalmente destituyente, no le importa nada, te lleva por delante”.

Sobre el DNU indicó que para que pierda vigencia tiene que ser también volteado en Diputados. “Ahí no sé cómo se van a comportar los bloques y las distintas bancadas”, señaló.

Por otra parte, respaldó a Milei al destacar que “está gobernando con su hoja de ruta”. “El hombre se ganó la posibilidad de gobernar con su hoja de ruta y no está haciendo nada de lo que no dijo que iba a hacer”, agregó y apuntó nuevamente contra el kirchnerismo.

“A 100 días con país desbaratado, con un kirchnerismo que no tiene una sola autocrítica, que son incapaces de reconocer que gobernaron esta Argentina en los últimos 20 años y tomaron decisiones horribles, me parece que no da querer sacarle la escalera, me parece una locura”, cuestionó.

“Me parece que eso no corresponde, no es lo que necesita la gente está esperando. No ayuda la incertidumbre política, no ayuda la falta de colaboración”, criticó.

“Esto lo hicieron con Alfonsín, lo hicieron con Macri (…) Así no se puede”, ratificó y dijo que tampoco entiende la posición del senador Lousteau: “Puso a su partido en un lugar horrible”.

“Son momentos delicados, con un gobierno con un altísimo nivel de inexperiencia y tenemos que ayudar. Es un momento para ayudar y no para sacar ventaja”, dijo el senador y contó que habló con el presidente Milei previa a la sesión, y le advirtió sobre el resultado.

“Le pedí que si perdíamos en la sesión no rompiera la relación con los gobernadores y me dijo ‘quedate tranquilo’”, reveló Juez. "Aproveché para decirle que avancemos en lo del 25 de Mayo y le dije que lo del 1 de marzo me pareció importante”, detalló.

Entrevista de Miguel Clariá