La Fiscalía de Coronda investiga un grupo de WhatsApp pedófilo con 400 niñas

La Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Coronda investiga un grupo de WhatsApp que captaba a niñas de entre 10 y 12 años, enviándoles contenido "muy delicado" bajo el pretexto de un supuesto "reto de septiembre para chicas". Las autoridades y expertos en ciberdelitos advirtieron sobre los riesgos de las plataformas digitales para los menores e instaron a los padres a reforzar la supervisión.

El caso comenzó a través de la plataforma de juegos en línea Roblox, donde los agresores contactaban a las menores mediante chats. Según Soledad Martínez, experta en informática y ciberdelitos, el grupo de WhatsApp se creó el 3 de septiembre y, en pocos días, logró sumar a unas 400 niñas de la localidad.

Los responsables pedían a las menores que compartieran sus números de teléfono y que, a su vez, invitaran a sus amigas a unirse, bajo reglas estrictas como "no llorar", "solo chicas" y "cero hombres". Esta dinámica, explican los especialistas, era una táctica para generar confianza y captar a más víctimas.

Martínez destacó en diálogo con Cadena 3 que los chicos suelen ser agregados a estos grupos por contactos conocidos, lo que facilita la rápida expansión. "WhatsApp permite configurar la privacidad para evitar ser añadido a grupos por desconocidos, pero los menores suelen confiar cuando el convite viene de un amigo", explicó. La experta también señaló que plataformas como Roblox, Minecraft o la popular OMTV, donde los chicos interactúan con conocidos y desconocidos, son espacios propicios para este tipo de riesgos.

Ante este preocupante escenario, Martínez instó a los padres a conocer las plataformas que utilizan sus hijos y a establecer un diálogo abierto sobre su actividad en internet. Recomendó herramientas de control parental, como Family Link, que permiten supervisar la descarga de aplicaciones, limitar el tiempo de pantalla y bloquear dispositivos en horarios específicos. "Es fundamental preguntarles: '¿Qué hiciste hoy en internet?'. Hay que conocer el espacio digital donde están los chicos, como haríamos con una escuela o un club", afirmó.

A los menores, la experta les aconsejó hablar con un adulto de confianza ante cualquier situación incómoda, como recibir imágenes, preguntas o mensajes que generen malestar. "Si algo no les gusta, deben contarlo a sus padres o en la escuela", subrayó.

El caso de Coronda pone en evidencia la falta de preparación de muchos padres para enfrentar los peligros del mundo digital. Martínez lamentó que, en general, los adultos subestiman los riesgos de las redes, considerándolas "cosas de chicos". Sin embargo, enfatizó que el mundo digital y el real están cada vez más entrelazados, y los padres deben involucrarse activamente para proteger a sus hijos.

Desde el gobierno local recordaron que, en caso de detectar una situación de acoso o abuso digital, se debe buscar ayuda inmediata de adultos de confianza. Además, se puede realizar una denuncia comunicándose a la línea gratuita 137, que funciona las 24 horas en todo el país, o contactando a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia al (+54 11) 5071-0044.

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Matías Arrieta.